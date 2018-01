La oposición exige la dimisión del edil Roque Ortiz por sus arengas a pedáneos del PP El concejal Roque Ortiz. / Vicente Vicéns / AGM La socialista Susana Hernández anuncia que llevará a la Fiscalía los audios en los que el titular de Fomento dice que quien olvide que el PP ha dado trabajo a mucha gente es «un marrano» MANUEL MADRID Murcia Jueves, 18 enero 2018, 12:51

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia han solicitado la dimisión del concejal de Fomento, Roque Ortiz, por sus declaraciones efectuadas la semana pasada en una reunión interna del PP con pedáneos y vocales de juntas de barrios y pedanías presidida por el alcalde Ballesta. La edil socialista Susana Hernández ha anunciado que presentará los audios con una denuncia en la Fiscalía para que se determine la comisión o no de algún posible delito de corrupción. Ortiz dijo en esa reunión que "hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular" y comentó que el que se olvide de esas cosas es "un marrano". "Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide", repite en el audio del acto.

Ortiz declaró este jueves que es "vehemente y pasional y que lo que se dice no se puede desligar de donde se dijo, en un ambiente familiar y quizás no estuve afortunado en determinadas palabras". El edil asegura que no va a dimitir y que siempre ha actuado dentro de sus competencias "cumpliendo la más estricta legalidad". "Si piden mi dimisión esto forma parte de la política de los últimos tiempos", agregó. Ortiz admite que ha hablado con el alcalde, que le ha pedido prudencia en sus declaraciones y disculpas públicas. "No tengo pensado dimitir hoy, pero cualquier día es bueno", sugirió, negando que en el ejercicio de la política haya cometido cualquier práctica corrupta. Aclaró que el ámbito de sus declaraciones era "coloquial", y recordó que tiene peticiones de todas las juntas municipales para actuaciones de mejora en el alumbrado público "que sobrepasan el presupuesto disponible". La reunión con pedáneos tenía como objetivo informar de los proyectos que van a ser financiados con cargo al presupuesto extraordinario de inversiones en pedanías, que es cercano a los 14 millones de euros.