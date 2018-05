Los okupas de edificios tienen de uñas a vecinos de las pedanías

El edil Gómez niega la «inacción» que le reprocha Alzamora

El concejal de Vivienda, Rafael Gómez, aseguró que el Ayuntamiento actúa siempre y cuando se le reclama ante casos de okupas poniendo la situación en conocimiento de la Policía Nacional para que se identifique a los intrusos, especialmente si hay quejas sobre vandalismo. Gómez señaló que no se puede atribuir este fenómeno a la inacción de la administración en el fomento de la vivienda pública o de iniciativas de fomento del alquiler. El año pasado solo cinco propietarios de viviendas vacías se sumaron al plan local para alquilar casas -el Ayuntamiento ofreció 100.000 euros de ayudas en octubre, pero los interesados tenían que realizar obras de adecuación y concluirlas antes del 31 de diciembre de 2017-. El concejal de Ahora Murcia Miguel Ángel Alzamora asegura que su formación está en contra de cualquier okupación ilegal, pero señala que son «comprensivos» ante ciertos casos. Alzamora pide que no se criminalice a todas las familias necesitadas de una vivienda digna y acusa a la Administración de no promover políticas para garantizar este derecho constitucional. «Hay un millar de demandantes de vivienda social, y no podemos mirar para otro lado. Hay que mediar y dar siempre soluciones».