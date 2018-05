Las obras para construir la guardería de La Paz ya tienen una nueva adjudicataria El solar en el barrio de La Paz donde se encontraba la guardería demolida. / Vicente Vicéns / AGM La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Murcia pone este proyecto en manos de Avance y Desarrollo S.L., con un presupuesto cercano a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses EFE Murcia Martes, 8 mayo 2018, 16:44

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Murcia seleccionó este martes a la nueva empresa que se encargará de la construcción de una guardería pública en el barrio de La Paz después de la retirada de la anterior compañía, que debía tener listo el inmueble esta primavera, aunque no llegó a iniciar las obras.

La Mesa seleccionó como mejor oferta la presentada por la empresa Avance y Desarrollo S.L., con un presupuesto cercano a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, y requirió la documentación pertinente antes de la adjudicación definitiva del proyecto, que deberá hacer la Junta de Gobierno local.

La construcción de esta escuela infantil, que fue demolida en 2007 en el marco de un proyecto urbanístico de remodelación del barrio que finalmente no llegó a materializarse, ya fue adjudicada por un importe similar en marzo de 2017 a la UTE integrada por Avances y Desarrollo de Obras y Construcciones y Desarrollos Tudmir. La escuela debía estar lista en marzo de este año, pero en enero de ese año las obras no habían aún comenzado y el Ayuntamiento tuvo que rescindir el contrato.

Según denunció el PSOE en su momento, las obras no se llevaron a cabo porque el Consistorio no las certificó en los plazos requeridos y la adjudicataria no podía cumplir los plazos del contrato, por lo que los servicios jurídicos municipales decidieron resolverlo y la empresa renunció a seguir adelante con el proyecto.

La Mesa de Contratación seleccionó también a la empresa Murtrafic para llevar a cabo la instalación de un sistema de videovigilancia en el barrio de El Carmen, por importe de unos 56.000 euros.

Además, las obras de reparación y conservación de la Sala Caballerizas, anexa al Museo Hidráulico Molinos del Río, se adjudicará a Eneas Servicios Integrales S.A., por unos 130.000 euros.