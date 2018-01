Cs niega que hubiera un pacto para la alternancia de pedáneos en El Palmar Daniel Hernández. / LV Los dos vocales del PSOE dimiten y lo atribuyen a la negativa de la formación naranja a ceder el testigo; el presidente de la junta dice que él se debe a los vecinos y a su partido MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 31 enero 2018, 01:50

Ciudadanos seguirá tutelando la Junta Municipal de El Palmar, según confirmó anoche el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Mario Gómez, que negó que hubiera un pacto con el PSOE para la alternancia en la presidencia a mitad de mandato. «Si lo hubiera habido seríamos los primeros en cumplirlo, y además lo hubiéramos hecho no ahora sino en noviembre, pero no es el caso». El presidente de la junta municipal, Daniel Hernández (Cs), asegura que él se debe a sus vecinos y a su partido, y que él no negoció nada con el PSOE. «Mi grupo negoció en La Glorieta [el reparto de poderes en pedanías y barrios] y yo no pincho ni corto», exclamó.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Susana Hernández, reconoció a 'La Verdad' que los dos vocales de su partido en El Palmar dimitieron hace unos días alegando que no se ha cumplido ese supuesto pacto y dijo que el PSOE está a la espera de que el servicio de Descentralización nombre a los dos sustitutos que ya se han propuesto. No obstante, en el Pleno de la Junta Municipal del martes, según indicó Hernández, los dos vocales dimitidos se presentaron en la sesión ya que oficialmente la Concejalía que dirige José Guillén todavía no ha tramitado el nombramiento de los dos nuevos representantes.

En la cuenta de Twitter del PSOE de El Palmar se indicó ayer que el presidente de la Junta admitió que existía el pacto de alternancia en la presidencia con el PSOE, «pero no cumple por orden de su partido». El líder de los naranjas en Murcia lo negó, y la socialista Hernández señaló que si lo hubo no hay constancia oficial en ningún documento, aunque advierte de que ella no estuvo presente en las negociaciones a lo largo de 2015. El pedáneo puso a disposición del partido su cargo en noviembre de 2016 tras dar positivo en un control de alcoholemia. Cs llevó ayer a El Palmar la carpa 'Ciudadanos te escucha'. «Porque queremos saber, ¿qué podemos hacer por ti?».