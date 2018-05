Navarro: «No creo que sea difícil satisfacer a todos» Sábado, 12 mayo 2018, 01:48

El mapa de ruido de ocio, aprobado de forma inicial en febrero, crea tres zonas de especial protección acústica. En ellas se establecerán medidores de ruido, se intensificarán los controles y no se concederán licencias en algunos casos para locales. Tampoco se permitirán pasacalles ni barras sin autorización y se regulan los horarios de cierre. Estas medidas han desatado las protestas de los hosteleros, aunque ayer, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, recordaba que «aún no son definitivas. Ya hemos tenido contactos y restan seis meses para la aprobación definitiva, así que todo será valorado». En su opinión, la voluntad del Consistorio es la de «sentarse y dialogar con todos los afectados. Y el objetivo es conciliar el descanso de los vecinos con el trabajo de los hosteleros. No creo que sea difícil satisfacer a todos».

De hecho, el mapa de ruido está en fase de alegaciones, «y tenemos tiempo para valorar las que se presenten». Respecto a la campaña de ayer, Navarro considera que «es un buen instrumento para la concienciación». El propio mapa las prevé también.