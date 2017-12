'Murcia no se parte', nuevo himno musical de la Plataforma Pro Soterramiento El movimiento vecinal comparte en redes sociales una canción original para desear un feliz año, ensalzar su lucha y seguir defendiendo sus reivindicaciones LA VERDAD Viernes, 29 diciembre 2017, 12:07

'Murcia no se partirá'. Así reza el estribillo del tema original con el que la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia ha querido despedir 2017 y desear un feliz año a todos. La canción, con tintes de himno de este movimiento vecinal, ha sido compartida a través de redes sociales, aunque en ningún momento se indica quién es su autor ni intérprete.

«Murcia en lucha por la entrada del AVE en superficie que trae consigo la división de la ciudad por un muro pantalla de 8 kilómetros por 5 metros de alto» es el único mensaje que acompaña a la iniciativa en YouTube, que a media mañana de este viernes contaba únicamente con algo más de 200 reproducciones. La pieza fue subida a la plataforma este jueves 28 de diciembre, 'Día de los Santos Inocentes'.

'Murcia no se parte', un tema pop con aires 'aflamencados', reivindica la lucha de los vecinos para lograr que el AVE llegué soterrado a Murcia, algo que no ocurrirá en un primer momento, pero que cuenta con el compromiso del Gobierno central y con una primera adjudicación.

La desconfianza en relación a las intenciones de la administración se refleja en estrofas como «solo queremos verdad por mentira / el tren por abajo y nosotros arriba / estan fácil de entender» o «los que manejan los hilos de mi porvenir / están mirando hacia otro lado. / Por donde viene el corredor, no lo traen soterrado».

También se recoge el hartazgo vecinal en mensajes como «esto es el cuento de nunca acabar / donde siempre hay un bueno y hay un malo, pero aquí pierde mi ciudad».

Asimismo, se ensalzan las movilizaciones ciudadanas con frases como «ahora levanto bien la mirada de orgullo por la lucha», «mira los ojos de la gente y su dignidad / no han nacido en ningún despacho», «aquí no se paga con modeas, luchamos con el corazón».

«Es cierto que no hay muro que frene esta unidad / Murcia no se partirá, no, no... / Murcia no se puede dividir / dejando de dueño al tiempo / el tiempo ya es dueño de mucho aquí, y esto lo decide el pueblo», sintetiza el estribillo.