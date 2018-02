Las multas por el control de perros peligrosos en Murcia se disparan en el último año Un pitbull mezclado con otra raza, en una perrera de Murcia. / Juanchi López / AGM Sanidad atribuye a la falta de concienciación el aumento de casos de animales sueltos, sin identificar y sin licencia; hay menos denuncias por cacas MANUEL MADRID Murcia Viernes, 16 febrero 2018, 20:03

Tener una mascota conlleva una serie de responsabilidades para los propietarios, pero muchos de ellos no se dan por aludidos y su despiste, o bien su falta de concienciación, acaba teniendo consecuencias. No solo administrativas, en forma de sanción económica, sino también para la salud por la transmisión de enfermedades y para la integridad física, en el caso de los animales peligrosos. El Ayuntamiento tramitó el año pasado más de 700 expedientes sancionadores por infracciones de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, la mayoría de ellos por encontrar animales sueltos en la vía pública (372), por carecer de la obligatoria vacuna antirrábica (162), por no llevar microchip de identificación (77), por no retirar los excrementos (69), por abandono (4) y por otras causas (44), como disponer de instalaciones inadecuadas, o por dejarlos en solares o en lugares no vigilados. Las infracciones muy graves pueden castigarse con hasta 15.025 euros.

La Concejalía de Sanidad hace hincapié en que las leyes y las ordenanzas están para cumplirlas y que corresponde a la Policía Local velar por el cumplimiento. En este sentido, a tenor de los boletines de denuncia de los agentes, la estadística señala que en 2017 ha empeorado la concienciación de los propietarios, con 728 expedientes sancionadores por los motivos anteriormente expuestos respecto a los 679 abiertos en 2016 (320 por animales sueltos en la vía pública, 152 por no vacunación antirrábica obligatoria, 73 por perros sin identificar con microchip, 100 por no retirada de excretas de la vía pública, 7 por abandono de animales y 27 por otras causas).

¿Es peligroso mi perro? Hay ocho razas clasificadas como potencialmente peligrosas. Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. La tenencia de estos animales está sujeta a licencia del Ayuntamiento. El solicitante debe carecer de antecedentes penales y tener seguro de responsabilidad civil, entre otros. ¿Tiene multa no recoger el excremento de mi mascota? Sí, 150 euros es la cantidad que suele fijar la Policía Local en sus denuncias. El año pasado se abrieron en el municipio 69 expedientes sancionadores por este motivo. El Consistorio lleva a cabo campañas de concienciación, y lo seguirá haciendo, según la Concejalía de Sanidad, hasta que el poseedor de un perro sienta vergüenza cuando le miren por no recoger la deposición. ¿Está castigado el abandono? Sí, incluso llevar un animal suelto es sancionable Si lo abandonas, lo estás condenando a una muerte segura por hambre, cansancio o bajo las ruedas de algún automóvil. ¿Dónde puedo adoptar una mascota? El Ayuntamiento de Murcia ofrece a quien adopte perros o gatos vacunados y desparasitados, identificados con microchip, un bono para un baño antiparasitario en una peluquería canina. La adopción es gratuita. El centro de control de Zoonosis está ubicado en el carril Torre Molina, 110, en La Albatalía. 968 297 578

Capítulo aparte merecen los animales considerados potencialmente peligrosos, que son los de ocho especies (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu), así como sus cruces. Según los datos facilitados por el servicio de Sanidad, en 2017 se tiene constancia de 223 infracciones de la ordenanza frente a las 190 de 2016. En todos los parámetros se ha ido a peor, exceptuando que en 2016 se abrieron 45 expedientes por perros peligrosos sin bozal, un dato que en 2017 bajó a los 39.

Pero fueron detectados más perros peligrosos sueltos (76 en 2017; 57 en 2016), no identificados con microchip (36 en 2017; 29 en 2016), no registrados (5 en 2017 y 1 en 2016) y por carecer de licencia administrativa para su tenencia (67 en 2017; 58 en 2016). La Concejalía de Sanidad reconoce que más de la mitad de los perros potencialmente peligrosos no están registrados y hace un llamamiento a los propietarios para que acudan al Ayuntamiento y rellenen la hoja registral para la obtención de la licencia, a renovar cada cinco años.

La documentación necesaria para obtenerla incluye la presentación de un certificado de aptitud física y psicológica, autorización para certificado de antecedentes penales, fotocopia del contrato de seguro de responsabilidad civil (no podrá ser inferior a 120.000 euros) y recibo del pago, certificado de sanidad animal, fotocopia de la cartilla sanitaria del animal donde figure la vacunación antirrábica, declaración jurada de no haber sido sancionado por la Ley 50/1999, justificante de ingreso de la tasa municipal -62 euros- y dos fotos de carné. La legislación establece que podrán ser considerados perros potencialmente peligrosos aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. La ordenanza deja claro que la tenencia de animales clasificados como potencialmente peligrosos requiere la previa obtención de una licencia que será otorgada por el Ayuntamiento para los solicitantes del municipio y deben obtener licencia los que realicen actividad de comercio, transacción, cesión o adiestramiento de los animales referidos.