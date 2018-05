La mula Trigueña, la estrella en el bancal

Una jornada de puertas abiertas en un bancal no es cosa habitual, pero desde que Paco Navarro contó su historia y su proyecto agroecológico en 'La Verdad' en un reportaje titulado 'La huerta de Murcia es una bendición', publicado el 1 de abril, no han parado de llegarle peticiones para conocer 'in situ' cómo se cultivan las variedades tan singulares que vende en su puesto del mercado de La Fama. Ayer cumplió su palabra y montó una visita guiada a su huerto, a los pies del cabezo de El Esparragal, para que vecinos, clientes e interesados vieran trabajar a la mula Trigueña, la nueva incorporación al proyecto, con la que ha empezado a remover las tierras. Su mujer, Marian, llevó un capazo de cuentos para los niños y Tino explicó cómo es el proceso de labranza con animales, una práctica de antaño que están empezando a recuperar agricultores como Paco, ya conocido por sus «verduras felices».

Siguen las actividades por el Día de Internet

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento por el Día de Internet continúan hoy, de 11 a 14 horas, con charlas sobre 'Iniciación a la programación para móviles', con Juan López Buitrago, de la Universidad Católica de Murcia (a las 12 horas), y 'UCAM Racing Team: Laboratorio de Innovación en Movilidad Sostenible y TI', con Rafael Melendreras Ruiz, de la Universidad Católica de Murcia, a las 13.30 horas. Padres y madres podrán recibir consejos sobre navegación segura en las Tablet y Smartphone que manejan sus hijos. Los asistentes podrán programar un robot y hacerlo evolucionar, sumergirse en el mundo de la realidad virtual con gafas 3D, pilotar un dron, interactuar con Inteligencia Artificial y jugar a Holfraine, ganador del Mejor Juego Online 2017. Hay un espacio sobre el Ayuntamiento 'Abierto 24 horas' y una Zona eSport para jugar con los mejores videojuegos.