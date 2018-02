Martínez-Oliva asume de forma provisional la firma del exconcejal Roque Ortiz

Eduardo Martínez-Oliva, concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Murcia, ostenta de forma temporal la firma del exconcejal de Fomento, Roque Ortiz, que dimitió el 23 de enero tras hacer gala de prácticas caciquiles en un acto del PP ante pedáneos. Ballesta todavía no ha desvelado quién asumirá las competencias de Ortiz, pero hasta la entrada de un nuevo concejal en el próximo Pleno del 22 de febrero y hasta que se reconfigure el equipo en base a la experiencia de estos dos años y medio de mandato, Martínez-Oliva será el encargado de prestar su firma para que no se paralice la gestión de la Concejalía de Fomento. De hecho, el edil de Hacienda estuvo el lunes en la reunión del alcalde con los taxistas, un asunto que era competencia de Ortiz. Todo parece indicar que sobre el que fuera jefe de gabinete del exalcalde Miguel Ángel Cámara durante 20 años podría recaer parte de las responsabilidades que ahora están en el aire. Pero el titular de Hacienda dice que tiene bastante con la gestión del presupuesto municipal y con conseguir que la oposición no le eche para atrás su propuesta para 2018. Desde que se abrió el cráter en el equipo de gobierno, el PP da por hecho que no contará con apoyos para la aprobación de los presupuestos de 2018, año clave en el mandato.