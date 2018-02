Marín: «Me gustaría ahora vivir la experiencia de ser un Erasmus en otro país» José Ballesta y Ángel Marín, ayer, conversando en las dependencias de Alcaldía. / Nacho García / AGM MANUEL MADRID Murcia Sábado, 17 febrero 2018, 02:17

Cumplidos los 65 años, Ángel Marín dejará la jefatura de la Policía Local el día 22 de febrero, pero antes está despidiéndose de todo el mundo. Ayer le tocó el turno al alcalde, José Ballesta. «He intentado hacer las cosas siempre lo mejor posible y me estoy despidiendo de la gente con la que he tenido relación. De mis compañeros en el Cuerpo, de la justicia, de jueces, fiscales y secretarios judiciales, de Policía Nacional y Guardia Civil. Noto realmente que hay afecto en las personas y eso es una satisfacción. Espero que no sea solo porque me voy», comentó ayer, en tono distendido, a la salida de su reunión con el regidor, del que dijo que «siempre me trató con afecto».

De forma provisional se hará cargo de la Jefatura el subinspector Mainar, hasta que el servicio de Personal convoque la plaza. Marín confía en que no se demore el proceso, y cree que Mainar es la persona más indicada para sucederle, «porque es un profesional capaz y ha trabajado codo con codo conmigo durante más de 22 años». Ahora se dedicará a estudiar Ciencias Políticas, y una de sus ilusiones es ser Erasmus: «Quiero irme, me gustaría vivir esa experiencia fuera de España con mi mujer».