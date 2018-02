Marco Antonio Fernández se pone al frente de las pedanías Marco Antonio Fernández abrazado a Ballesta, tras recibir la acreditación de concejal. / Javier Carrión / AGM MANUEL MADRID Murcia Viernes, 23 febrero 2018, 03:08

La incorporación de Marco Antonio Fernández al Gobierno local en la cartera de Pedanías, Descentralización y Participación pretende ser un golpe de timón del PP para recuperar el poder perdido en las pasadas elecciones. Este ingeniero técnico en informática de gestión de 39 años, expedáneo de Monteagudo y hasta ayer gerente de la Fundación Integra, puesto del que dimitió para incorporarse a la Corporación local, manifestó ayer, en el día de su toma de posesión del acta, que está feliz con trabajar por su ciudad. «Es un honor para personas como yo, que siempre he estado colaborando con el ámbito de la participación, desde la junta municipal de Monteagudo, y me hace mucha ilusión estar al frente de la Concejalía de Pedanías, que representan más de 60% de la población del municipio. Quiero que las pedanías tengan su protagonismo, y que estén atendidas contando con todos los servicios». Dijo que lo primero que hará es ponerse en contacto con el personal a su servicio y tendrá una reunión con todos los alcaldes pedáneos.

«Conozco bien las necesidades y las tareas que desempeñan, y me pongo a su disposición. No creo que haya una discriminación entre Murcia y pedanías, cada unidad de población es diferente; no es igual de fácil dar servicio y seguiremos trabajando para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mejores atenciones». Marco Antonio Fernández fue coordinador del centro juvenil La Nave, director de la Murcia Lan Party y durante dos años secretario de la Consejería de Educación. A la toma de posesión acudió su familia, alcaldes pedáneos, la exconsejera María Isabel Sánchez Mora, así como el adjunto a la dirección del Info, el exedil de Urbanismo Juan Antonio Bernabé. La Corporación le deseó la mejor suerte.