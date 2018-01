El PP mantiene que las pedanías gobernadas por PSOE y Cs salen ganando en inversiones El equipo de Ballesta dice que no tiene miedo a que se le investigue y ataca al PSOE porque la madre de la portavoz trabaja en una empresa concesionaria M. M. G. MURCIA Domingo, 28 enero 2018, 10:38

Uno de los estribillos que repite estos días el PP es que el exconcejal Roque Ortiz administró su concejalía «gobernando para todos los murcianos», y aporta datos para ratificarlo. Por ejemplo, las inversiones realizadas por Aguas de Murcia y por la concesionaria del alumbrado público han beneficiado de forma clara, según el portavoz adjunto del PP, Jesús Pacheco, a las juntas municipales donde gobierna el PSOE con Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos. De hecho, Pacheco indicó en el Pleno en el que se tomó razón de la dimisión de Ortiz que el 79% (4,2 millones) de las inversiones de Emuasa fueron a parar a pedanías administradas por PSOE-Cs, mientras que el 21% (1,1 millones) fueron a parar a las tutuladas por el PP. En el caso del alumbrado público, el 58% (1 millón de euros) de las inversiones fueron en pedanías de PSOE-Cs, y un 42% (769.515 euros) en las que está al frente el PP.

Además, Pacheco comentó que la distribución de las inversiones en pedanías se realizó de común de acuerdo con los grupos de la oposición, una vez consensuadas las cantidades que debían gestionar cada una de ellas. Lo único que estaba pendiente de aprobación eran las obras que se iban a materializar ajustándose al presupuesto disponible siempre contando con la petición que hubiera realizado cada pedanía.

«No tienen nada que rascar»

El PP estaba interesado esta semana en que la socialista Susana Hernández presidiera la comisión de investigación sobre las contratas municipales y los empleados que tienen contratados «para demostrar», según Pacheco, «que no tenemos nada que ocultar ni tenemos ningún miedo a investigar». El entorno del PP, sin embargo, reconocía que una de las primeras cuestiones que iban a descubrirse es que la madre de la portavoz socialista trabaja en la contrata de la limpieza de edificios municipales. Hernández explicó a 'La Verdad' que si el PP va por ese camino no tiene nada que rascar, porque su madre trabaja limpiando desde que ella era una cría y mucho antes, por tanto, de que ejerciera de concejal del Ayuntamiento. Además, no pertenece a ningún partido. La socialista juzga mezquino que el PP quiera hacerle daño queriendo destapar un supuesto escándalo que ella no ve.

Escandaloso es, según la oposición, conocer la nómina de pedáneos y expedáneos que trabajan en las contratas del mantenimiento de jardines, de control de la ordenanza reguladora del estacionamiento (ORA), o en la compañía que gestiona el contrato de la recogida de basuras (Cespa-Ferrovial). El enchufismo que destapó Roque Ortiz en la reunión con pedáneos del PP, según Hernández, era 'vox populi', pero con las palabras del edil ahora dimitido se verbalizó «una red clientelar» en las juntas municipales y en las empresas concesionarias: «Esto es lo grave».