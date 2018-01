Lanzan un decálogo para fomentar los derechos de los perros de asistencia Uno de los perros guías formados por la Fundación ONCE, ayer, con su dueño en La Glorieta. / N. García La asociación de usuarios de perros guía denuncia que por desconocimiento se les limita la entrada a transportes y comercios y reclama concienciación MANUEL MADRID Murcia Jueves, 18 enero 2018, 03:05

Los perros guía son los ojos de una persona ciega, por eso cuando salen a la calle no están paseando sino trabajando. Es uno de los mensajes que ayer quiso transmitir a los murcianos la presidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía, María Dolores García Ayala, que anima a seguir las recomendaciones del Decálogo del Comportamiento Ciudadano, que incluye consejos prácticos sobre cómo comportarse ante ellos. «No me des de comer ni me llames cuando estoy trabajando. Los silbidos me distraen», dice el documento. «Si quieres saludarme pregunta primero a la persona que me lleva. Yo siempre voy por la izquierda de mi dueño, por lo que es mejor que te acerques por la derecha. Para dar una indicación a mi dueño, no tires de la correa ni me agarres del arnés. Facilítame una ubicación cómoda en los transportes públicos. No necesito pagar billete y tengo que estar cerca de mi dueño, no me encierres en el maletero». Así continúa este decálogo, que la asociación quiere explicar en charlas en colegios, institutos, universidades y centros que lo soliciten preguntando por ellos en la ONCE.

El edil de Sanidad, Felipe Coello, recordó ayer, coincidiendo con la festividad de San Antón -patrón de los animales- que estos perros tienen derecho de acceso, circulación y permanencia en cualquier espacio, establecimiento o transporte, pero pese a ello, la asociación advierte de que se enfrentan con la incomprensión y el desconocimiento, por lo que Coello pidió a la población que denuncie cualquier limitación de los derechos de estas personas. No es la primera vez que les han dejado fuera de un taxi, del cine o de un centro comercial, se queja María Dolores. «Sabemos que muchas veces no es por mala intención sino por falta de información, por eso queremos llegar al mayor número de personas con esta campaña. Es imprescindible que los ciudadanos conozcan este decálogo. Un perro de asistencia existe para el usuario, y no se le puede distraer, ni decirle cosas ni mirarle. Queremos transitar por Murcia sin peligro». En toda la Región hay 40 perros guía.

Conchita Ruiz, edil de Derechos Sociales, recordó el compromiso del gobierno local en eliminar barreras de todo tipo y facilitar la inclusión, y pidió mayor concienciación y sensibilización de toda la población. La edil de Tráfico, Lola Sánchez, dijo que se instalarán ocho semáforos más adaptados a ciegos, de modo que en junio habrá alrededor de 60.