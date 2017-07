El juez tendrá que decidir sobre los trabajadores del Museo Ramón Gaya El poeta José Cantabella apoyó desde las 'pajareras' a los trabajadores del Gaya. / LV Llevan siete meses sin cobrar y el alcalde retiró del Pleno una propuesta para desbloquear las nóminas por no contar con la unanimidad de los grupos municipales MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Viernes, 28 julio 2017, 02:10

Seguir trabajando sin cobrar -y ya les deben siete nóminas- o dejar de acudir a su cita cada día, con lo que el Museo Ramón Gaya tendría que cerrar sus puertas. Es la situación en la que se hallan los seis trabajadores -cinco mujeres y un hombre- después de que el Pleno diera ayer marcha atrás y no desbloqueara el conflicto que sufre la plantilla. La alternativa, en estos momentos, es recurrir a la vía judicial, lo que alargará previsiblemente una solución para los trabajadores.

De nada sirvió que el martes se reuniera la Junta de Portavoces para consensuar una propuesta que, según el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, es factible tras la reciente aprobación de los presupuestos municipales de 2017, por lo que el Ayuntamiento asumiría los gastos del personal del museo y el desbloqueo de las nóminas. En dicha propuesta se señalaba que continuarían como trabajadores indefinidos-no fijos, hasta la cobertura de las plazas por los procedimientos y conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad de aplicación general de acceso a todo empleado público. Esta propuesta debería ser votada por el Pleno (los grupos municipales y los concejales no adscritos), según establece el artículo 217, 2 a y b de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Los informes de los servicios jurídicos y de Relaciones Laborales del Ayuntamiento indicaron que «aceptar la subrogación de la fundación no solo es legalmente posible, sino la solución más conveniente en los momentos actuales, porque permite seguir prestando el servicio del museo en las mismas condiciones».

La sorpresa surgió en el Pleno de ayer, cuando el alcalde anunció que retiraría el punto del orden del día si no contaba con unanimidad. Y no la hubo. Ciudadanos y Ahora Murcia no quisieron suscribir el miércoles el escrito que les presentó la portavoz municipal del PP, Rebeca Pérez, por el reparo de la Intervención Municipal para la subrogación de los trabajadores del Gaya. Y la portavoz del Grupo Socialista, Susana Hernández, indicó que «si no iba a haber unanimidad, tampoco íbamos a firmar». Tanto el edil de Cambiemos Murcia Nacho Tornel como la edil socialista Susana Hernández critican al alcalde por ampararse en la necesidad de unanimidad; «es un gesto de falta de valentía puesto que con una mayoría simple era suficiente para solucionar la grave situación de estos trabajadores».

Por su parte, el Grupo Municipal Popular asegura que la oposición -salvo Cambiemos- ha incurrido «en una triple contradicción» al negarse a firmar la propuesta para desbloquear la situación. «Por una parte, ideológica, porque pretenden erigirse como representantes de la justicia social y, sin embargo no apoyan la única solución legal; por otro lado, contradicción personal, puesto que es la primera ocasión en dos años que tienen que ejercer la reponsabilidad en la toma de decisiones ejecutivas, puesto que la discrepancia existente solo puede ser levanta por el Pleno, como establece la Ley de Haciendas Locales en su artículo 217 y, en tercer lugar, la oposición incurre en una contradicción institucional, puesto que hace unos días exigieron un Pleno extraordinario para aprobar exactamente lo que se planteó ayer para la plantilla del museo».

El concejal Jesús Pacheco aseguró ayer que, pese a todo, el Museo Ramón Gaya no cerrará durante este verano gracias a los trabajadores. Estos han anunciado que se pronunciarán hoy, a las 12, con la lectura de una carta.