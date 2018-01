Ideas de Casa, un mundo de posibilidades para vestir el hogar

La empresa cuenta con una selección de más de 1.000 artículos para equipar la cocina, salón, dormitorio, baño y jardín BENITO MAESTRE Sábado, 27 enero 2018, 02:27

Vestir el hogar es un lujo al alcance de todos. Consiste en plasmar la personalidad de sus miembros en cada estancia, jugando con la luz, colores y espacios. De esta forma, la cocina, salón, dormitorios, baño y jardín cobran vida propia con detalles que, sin duda, marcan la diferencia. Porque no hay dos casas iguales.

Jóvenes que deciden irse a vivir en pareja, 'singles' que se independizan, matrimonios que se estrenan en la paternidad... acuden a Ideas de Casa, la tienda especializada en productos para el hogar y decoración, con la intención de encontrar todo tipo de soluciones para equipar cualquier rincón. La empresa dispone de una amplia variedad de artículos, con más de 1.000 referencias, para satisfacer a todos los gustos y estilos. «En Ideas de Casa queremos que con pequeños detalles crees grandes y placenteros rincones en tu hogar», confiesa Bárbara Hernández, la propietaria, que atesora más de 20 años de experiencia en el sector.

Entre otros, pueden encontrarse muebles auxiliares; accesorios para la cocina, baño y dormitorio; y un sinfín de productos de textil del hogar. Asimismo, la compañía trabaja con las principales marcas del mercado para proporcionar a su clientela los productos en tendencia, para ello está en continua búsqueda de las principales novedades. Con todo, combina confort, calidad y bajos precios.

De su extenso catálogo, destacan artículos como edredones nórdicos de pluma, plumon y fibra, colchas, ropa de cama individual y matrimonio, almohadas, cojines, cuadrantes, colchones, somieres, estores enrollables y venecianos para ventanas de prácticamente todos los tamaños, alfombras, servilleteros, fruteros y un largo etcétera.

Un proyecto brillante

Ideas de Casa surgió hace solo tres años, pero en este tiempo se ha convertido en una referencia en moda textil del hogar, pues reúne las mejores soluciones para vestir de arriba a abajo las viviendas. Cuenta con un 'showromm' en la calle Jardín de Murcia, en la pedanía de El Puntal, donde los clientes observan las distintas combinaciones que simulan estancias reales, e incluso monta un rastrillo con productos rebajados, a modo de outlet. También tiene una tienda 'online', disponible en español e inglés, para cubrir los pedidos realizados en España y Europa. Este servicio permite entregar la mercancía en un máximo de 48 horas, con envíos gratuitos a partir de 50 euros y con devoluciones sin gastos adicionales.

Otro punto fuerte de la firma es su blog, un mundo en el que encontrar multitud de ideas útiles y económicas, desde cómo sentirse más cómodo en casa hasta cuál es el edredón nórdico más adecuado. Este portal ofrece trucos y consejos a la hora de vestir el hogar, y tal es su buen tino, que tiene una marea de seguidores.

Esta realidad refleja la vitalidad de un proyecto que nació fruto de la experiencia de una emprendedora, que tuvo claro que su negocio debía ser dinámico, con la organización constante de talleres y eventos en los que los clientes participaran y vivieran toda una experiencia. Y a punto de celebrar el tercer aniversario, Ideas de Casa lo va a celebrar por todo lo alto con talleres de 'chack paint' los días 2 y 3 de marzo, y para inscribirse solo es necesario llamar o enviar un Whatsapp al 636779431, dado que las plazas son limitadas.

Entrevista

Bárbara Hernández (Murcia, 1972) compagina la dirección de su empresa Ideas de Casa con la docencia en la Universidad de Murcia, y lo borda. Esta emprendedora decidió poner en marcha su proyecto en el momento exacto, hace tres años, cuando reunió la formación y experiencia necesarias para disfrutar trabajando.

¿Por qué decidió emprender?

El otro día, en mi clase de International Management en la Universidad de Murcia, hablando sobre emprendimiento, una alumna me preguntó: 'Bárbara, ¿cuándo supiste que querías emprender un negocio?', y me hizo reflexionar.

Recuerdo que cuando terminé la diplomatura de económicas fui a una jornada sobre emprendimiento en la Cámara de Comercio de Murcia. En ese instante supe que iba a ser una emprendedora, pero que ése no era el momento ni el lugar, y que me lanzaría cuando me sintiera con la experiencia y el conocimiento adecuado. Como por aquella época el mercado laboral estaba difícil, decidí seguir estudiando dos años más y sacarme la licenciatura de económicas.

Más tarde solicité una beca Leonardo Da Vinci que me permitió poder trabajar en el departamento de marketing de Repsol en Inglaterra durante cinco meses, donde aprendí inglés y adquirí experiencia en empresa. Los 18 años posteriores los he pasado trabajando en España: nueve años en una empresa privada de productos de hogar y decoración que me permitió viajar por toda España y distintos lugares del mundo, como China, India y Europa, donde conocí distintas culturas y maneras de hacer negocio; y otros nueve años en Enae Business School, donde pude seguir formándome y adquirir herramientas en la dirección y gestión de empresas. Ambas etapas las he compaginado con la docencia en la Universidad de Murcia, como profesora asociada.

Tras esa experiencia de 18 años, sentí que ya tenía la experiencia suficiente y los conocimientos adecuados para emprender mi propio negocio. Es decir, la madurez para enfrentarme a mis miedos y superarlos. Aun así, nunca dejo de aprender, y me queda mucho por descubrir.

¿Y por qué se decantó por Ideas de Casa?

No me veía en algo que no estuviera cerca de mi experiencia previa, así que tenía que ser algo relacionado con el hogar. Mis muchas horas anteriores y mis contactos me lo permitían, junto a todo lo que he ido explicando a mis alumnos sobre estrategia y marketing durante más de 15 años.

¿Cuál es el siguiente paso que va a dar?

Pues está claro, la internacionalización de mi negocio.

Más información enideasdecasa.net

Dirección: Calle Jardín de Murcia 6, 30100 El Puntal Murcia

Teléfono y Whatsapp: 636779431