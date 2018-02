Huermur propone un consorcio que integre a las administraciones y exige el 1,5% cultural

El Plan Director no convence en todos sus puntos a la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur). Su presidente, Sergio Pacheco, solicita que la restauración no incluya reconstrucciones que supongan falsos históricos y apoya que el plan director haya propuesto proteger «la vista cruzada de los miradores históricos del sistema», desde la Asomada y La Luz. Igualmente, la asociación destaca la condición del Plan de recuperar la red de canales, acequias y alberca, así como la eliminación de tendidos eléctricos y las instalaciones con impacto visual.

La asociación propone que se dote presupuestariamente la obra del Castillo en un menor plazo, disponiendo fondos del 1,5% cultural, ya que se están realizando numerosas obras del Ministerio de Fomento en Murcia, que suponen unos 1.000 millones de euros de inversión (nueva circunvalación, autovías y obras ferroviarias). Hay que destacar la necesidad que marca el plan de que el Ayuntamiento aumente la vigilancia, «así como la necesidad de que se implice, ya que deberá asumir la gestión y el mantenimiento del espacio».

«El Plan dice que el Estado ha ofrecido al Ayuntamiento el castillo y éste no lo ha aceptado -añade Pacheco-. No podemos entender que siendo este inmueble uno de los principales recursos y potenciales turísticos y culturales no solo del municipio, sino de toda la Región, el Consistorio capitalino no quiera implicarse en la recuperación de este bien, que puede suponer un gran recurso económico, laboral y turístico para Murcia».

Huermur también cuestiona la apertura de grandes viales «de hasta 10 metros de ancho, ya que se podría habilitar un servicio de acceso colectivo como ya se hace en otros castillos de España», evitando así la construcción de carreteras en el sitio histórico. Para reducir el gran impacto visual que supondría «es más que suficiente la creación de pistas de tierra que, tras la finalización de la restauración, sean retiradas», concluye Pacheco.