Huermur denuncia la instalación del cartel promocional de la Feria en la fachada del Moneo LA VERDAD MURCIA Lunes, 7 agosto 2017, 09:59

Huermur ha denunciado al Ayuntamiento de Murcia en la Dirección General de Bienes Culturales por la colocación de un descomunal cartel promocional de la Feria en la fachada del Moneo, invadiendo el entorno protegido (BIC) de la Catedral, algo que desde la asociación señalan que no se ajusta a la Ley de Patrimonio Cultural. Dicho cartel no se ajusta tampoco a las Ordenanzas Reguladoras del Conjunto Histórico de Murcia (Pecha), ya que prohíbe la colocación de vallas y carteles publicitarios temporales o permanentes dentro del conjunto histórico. El PP respondió que espera que Huermur deje algún día de hacer «política destructiva», y sobre el cartel dice que no es permanente e irá rotando y que se han utilizado «abrazaderas acolchadas».