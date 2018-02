Hoteleros de Cataluña invitan a «murcianos reprimidos» por la Policía en las protestas del AVE

Tras la invitación de Hostetur (Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos de la Costa Cálida) a más de 200 agentes que participaron en Cataluña en el operativo del referéndum del 1 de octubre a pasar dos días a gastos pagados en hoteles del Mar Menor, los hoteleros de la Cerdaña y el Alto Urgell han convidado a Cataluña a «murcianos reprimidos por la Policía Nacional» en las protestas en defensa del soterramiento en Santiago el Mayor. Según publicó ayer el diario 'Ara', son una veintena de establecimientos de las dos comarcas leridanas, tanto hosteleros como museos y personas a título individual. «Lo que queremos es revertir la idea de los hoteleros de Murcia», explicó uno de los propulsores de la campaña, Pep Lizandra. «Buscamos la solidaridad con otros lugares que también han sufrido represión por reclamar sus derechos».

Lizandra envió un correo electrónico a la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, que hoy valorará en su reunión de los martes si procede aceptar la propuesta de estancias vacacionales durante el mes de mayo en los establecimientos adheridos, incluyendo actividades paralelas. Así, aprovechando esta oportunidad, según los impulsores, los «murcianos reprimidos» en Murcia podrán conocer «de primera mano» el conflicto político que vive Cataluña y descubrir la diversidad turística de este territorio. Los hosteleros de Lérida esperan a una treintena de personas de Murcia, pero si son más tampoco serán rechazados.

Uno de los miembros de la Plataforma, Antonio Martínez, dijo ayer que se les explicó que no hay trasfondo político y que no quieren que se les relacione con la causa independentista, pero los hosteleros consultados por 'Ara' consideran «totalmente ilógica y humillante» la propuesta de los hoteleros murcianos, «y que a las puñaladas respondemos con civismo y solidaridad». Hernández reconoce que a muchos catalanes no les ha sentado bien la invitación de Hostetur, «y ya se está hablando incluso de un boicot en Cataluña a los productos murcianos».

Explicaciones en la Comisión

Por otra parte, la Comisión de Seguimiento de la Entrada del AVE a Murcia ha fijado el calendario de comparecencias. Los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional votaron ayer por unanimidad que el 28 de febrero comparezca en el parlamento regional Juan Bravo, presidente de Adif; el 7 de marzo lo hará Julio Gómez-Pomar, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad y secretario de Estado de Infraestructuras, y el 13 de marzo es el turno del consejero de Fomento, Pedro Rivera. Juan Guillamón (PP) dijo que los tres tienen «acreditada solvencia técnica» y confirmarán «que se está haciendo el soterramiento, que el AVE va a venir». Joaquín López (PSOE) espera que se arroje luz «a lo que tiene oscuridad» y más transparencia e información. El presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos, Miguel Sánchez, confía en que se evalúe la situación de las obras de integración del AVE en Murcia, y una vez terminadas las comparecencias se elabore un informe. Desea que sea «tan modélica y tan útil como la fue la de la desalinizadora de Escombreras».

Andrés Pedreño (Podemos) cree que la comisión «tiene que funcionar con agilidad» y que la Asamblea es un espacio «fundamental» para hablar de los problemas del AVE. Pidió que se deje de utilizar la cuestión y no se criminalice a la Plataforma.