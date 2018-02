Hoteleros catalanes invitan a la Plataforma Pro Soterramiento a pasar un fin de semana gratis en los Pirineos Una de las reuniones de la Plataforma junto a las vías de Santiago el Mayor. / Vicente Vicéns / AGM Desde el colectivo vecinal afirman que aún no han decidido si aceptarán el ofrecimiento que surge tras la invitación de Hostetur a más de 200 agentes que participaron en Cataluña en el operativo del referéndum del 1 de octubre a pasar dos días a gastos pagados en hoteles del Mar Menor RAÚL HERNÁNDEZ Lunes, 12 febrero 2018, 18:17

Hoteleros de dos comarcas de Lérida han formado recientemente una plataforma cívica llamada 'Pirineos con ellos' cuya primera iniciativa ha sido ofrecer alojamiento gratuito con comida incluida en casas rurales y apartamentos turísticos de los Pirineos a vecinos y miembros de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia como afectados por las actuaciones policiales durante las protestas por la colocación de las pantallas del AVE a su paso por Santiago El Mayor.

La iniciativa surge tras la invitación de la patronal hotelera de La Manga y el Mar Menor (Hostetur) a 210 policías nacionales y guardias civiles que participaron en Cataluña en el operativo del referéndum del 1 de octubre del año pasado.

Desde la Plataforma Pro Soterramiento afirman que el ofrecimiento se produjo hace tres días y por ahora no han decidido si aceptarán o no. «Mañana lo hablaremos en la reunión que tenemos todos los martes. Uno de sus promotores nos explicó que no quieren que se relacione con el tema independentista y que no hay trasfondo político. Nos dijo que la idea surgió precisamente para lo contrario, para evitar enfrentamientos entre catalanes y murcianos tras la invitación por parte de empresarios murcianos a los policías que estuvieron desplegados en Cataluña a pasar un fin de semana en apartamentos y hoteles del Mar Menor. Aseguran que a mucha gente de allí eso les ha sentado muy mal, y ya se está hablando de un boicot catalán a los productos murcianos», explica Antonio Hernández, miembro de la Plataforma.

Unos 20 establecimientos de Alto Urgel y Cerdaña ya se han adherido a la estancia a gastos pagados programada para primer fin de semana de mayo. «Dicen que están abrumados con la cantidad de hoteleros que se han adherido a la iniciativa, y con esta acción la plataforma de Lérida busca dar una respuesta en positivo, que no busca el enfrentamiento ni el rencor», indica Hernández.