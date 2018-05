Hostemur repartirá pegatinas contra el ruido en la Ruta de la Tapa Sesenta locales participan desde hoy en la campaña para impulsar el sector y distribuirán a la vez 15.000 adhesivos para pedir que se respete el descanso de los vecinos MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Viernes, 25 mayo 2018, 08:14

Sin tregua ni cuartel. La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) va a continuar este fin de semana su campaña de concienciación para recordar la importancia de la convivencia en el centro de la ciudad y el respeto del descanso de los vecinos entre los usuarios de sus establecimientos. «Hace dos semanas nos quedamos cortos con el reparto de 10.000 pegatinas y en esta ocasión vamos a distribuir 15.000, solo que en vez de azafatas y azafatos, las van a entregar los propios hosteleros», indica Jesús Jiménez, presidente de Hostemur.

Se van a cumplir cuatro semanas desde que los hosteleros protagonizaron el 'persianazo' que dejó el centro de la ciudad sin bares abiertos un sábado como medida de presión contra el Ayuntamiento para que atienda las peticiones del sector y revise los mapas de ruidos que, a juicio de los hosteleros, «no se han hecho bien».

El presidente de Hostemur explica que «siempre hemos promovido diferentes acciones para que el disfrute de nuestros clientes no interfiera en la tranquilidad de los vecinos, y le hemos formulado propuestas al Ayuntamiento de Murcia, como campañas de concienciación como esta».

Jesús Jiménez

Con lemas tales como 'No me chilles, que te escucho', la tercera campaña de concienciación -hubo dos anteriores en los años 2013 y 2015- arrancó el sábado 11 de mayo. Hostemur contrató a una empresa para que azafatas y azafatos repartieran 10.000 pegatinas entre los clientes de bares y terrazas. La estimación se quedó corta por parte de los responsables de Hostemur y este fin de semana van a realizar una nueva batida, pero serán los propios camareros o empresarios los que entreguen las pegatinas a los clientes para que no se vocifere en la calle. El reparto se iniciará hoy a la hora del aperitivo y continuará esta noche, y se repetirá mañana sábado.

Hemos distribuido las pegatinas en bloques de 100, 200 y 400 en función de la afluencia de los locales y de si tienen terraza en la calle», aseguraba ayer Jesús Jiménez.

Hasta el 10 de junio

Este fin de semana se prevé mucha actividad en bares y terrazas, ya que coincide con la nueva edición de la Ruta de la Tapa, en la que participan 60 establecimientos de la ciudad. Este evento, organizado por Estrella de Levante y la colaboración del Ayuntamiento y Hostemur, se ha convertido ya en una tradición para murcianos y visitantes. Por 2,50 euros se puede tomar una tapa con una caña o un quinto de cerveza Estrella de Levante.

La ruta gastronómica comienza hoy y finaliza el 10 de junio. Los locales servirán tapas tan apetecibles como 'Gallo Pedro Vulcano' (en La Fragua de Vulcano), la 'sirena' (Las Flores bar) o la lasaña de verduras con burrata y pesto fresco (Taberna La Parranda). La relación completa de establecimientos y toda la información sobre la nueva edición de 'Murcia en tapas' se puede consultar en la web www.gastronosfera.com.