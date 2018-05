La hostelería cerrará el sábado en Murcia y pide la solidaridad de los clientes Clientes tomando el aperitivo en una terraza en la plaza de las Flores, incluida en las zonas declaradas de especial protección acústica por el Ayuntamiento. / Vicente Vicéns / AGM Hostemur dice que no le queda otra alternativa tras negociaciones infructuosas con el Ayuntamiento y ruega a los murcianos que ese día no acudan a sus negocios MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 2 mayo 2018, 14:50

Hostemur decidió por unanimidad el cierre de cerca de 200 bares y restaurantes de Murcia para el próximo sábado, una medida «para el beneficio de todos» por el que piden disculpas de antemano. «Nunca hemos conseguido una medida que palie esta situación con el Ayuntamiento», declaró esta mañana el presidente de la patronal, Jesús Jiménez, que advierte de pérdidas cuantiosas. «Queremos que Murcia siga siendo la ciudad que es», dijo Jiménez, pidiendo a los ciudadanos que se solidaricen con su situación y que ese día, el sábado del WARM UP, no vayan a la hostelería como rechazo a los planes del Ayuntamiento para poner en marcha las tres zonas especiales de protección acústica.

El presidente de la patronal, Jesús Jiménez, informó en la mañana de este lunes de la medida. / Martínez Bueso

Los cambios de ordenación de las terrazas, la paralización total e injustificada de la concesión de autorización en los últimos 18 meses, cambios de criterio en la aplicación de las ordenanzas y en la interpretación del código técnico... estas son algunas razones que esgrimen los hosteleros, que aseguran haber puesto sobre la mesa medidas como la policía nocturna o el «mediador de noche» sin que hayan sido tenidas en cuenta. Jiménez afirma que ha propuesto mesas de trabajo de forma habitual desde hace meses y crítica que se ha ignorado al consejo sectorial del ruido en la toma de decisiones. «Nada ha tenido resultado», señaló Jiménez en su tercera comparecencia en dos semanas en la sede de la Croem. «Es un grito desesperado de auxilio, la hostelería no es el problema sino parte de la solución».

El Ayuntamiento no teme la imagen negativa del cierre

El concejal de Promoción Económica, Jesús Pacheco, del que depende la ordenación de las terrazas de bares y restaurantes en el municipio, lamentó esta mañana la convocatoria del paro de los hosteleros previsto para el sábado próximo, en pleno festival WARM UP. Pacheco asegura que no ha habido reuniones con los hosteleros porque el Ayuntamiento está analizando las alegaciones presentadas a la declaración de zonas de especial protección acústica en el centro, aprobada de forma inicial. «No hay nada definitivo todavía, se abrió un plazo de alegaciones a las propuestas presentadas y están aún los técnicos analizándolas. Posteriormente se convocará una mesa de ruido donde se llevarán los resultados de esas alegaciones y de ahí saldrá una propuesta definitiva. Todavía quedaba mucho camino por andar para tomar una medida de esta índole», considera Pacheco, que no teme que haya una mala imagen para la ciudad puesto que los asistentes al festival tendrán todos los servicios garantizados.

El edil ha firmado esta semana 17 autorizaciones para nuevas terrazas, según desveló, tras el cambio de competencias: «Ellos saben que esto se está resolviendo».