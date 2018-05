La hostelería presiona contra los planes antirruido con un paro masivo en el WARM UP Clientes tomando el aperitivo en una terraza en la plaza de las Flores, incluida en las zonas declaradas de especial protección acústica por el Ayuntamiento. / Vicente Vicéns / AGM 200 bares asociados a Hostemur pretenden cerrar el sábado para que el Ayuntamiento no siga con sus planes MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 2 mayo 2018, 08:03

Bares, restaurantes y discotecas de Murcia viven momentos frenéticos desde que se anunció la campaña 'El Persianazo', con la que la Federación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de la Región (Hostemur) quiere presionar a la administración municipal para que detenga sus planes de creación de tres zonas de especial protección acústica en el centro de la ciudad, las llamadas ZPAE. Desde que concluyó el periodo de alegaciones, Hostemur ha movilizado a sus socios para conseguir unidad y actuar en bloque frente a los planes del Ayuntamiento por considerar que pueden ser catastróficas medidas como la reducción drástica de los horarios y la superficie de las terrazas o la prohibición de la concesión de nuevas licencias que, de hecho, es lo que se está haciendo en la práctica desde hace casi un año.

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, que lleva en el cargo desde mayo de 2017, es consciente de que la hostelería se enfrenta a «decisiones muy complicadas» y justifica las reacciones contra las decisiones de los técnicos del Ayuntamiento, con los que están habituados a tratar y cuyas interpretaciones de la legislación vigente no siempre comparten.

Los hosteleros quieren hacer gala de su fortaleza y reivindicar el protagonismo de su sector en la economía de la ciudad, por eso la convocatoria de un paro o huelga ronda al gremio desde hace semanas pese a las pérdidas que le puede acarrear. Hoy tiene previsto comparecer la junta directiva de Hostemur para informar de las últimas decisiones, que incluirían un cierre voluntario el sábado 5 de mayo de 200 locales coincidiendo con la celebración del festival WARM UP en una demostración de que los empresarios rechazan las imposiciones del Ayuntamiento. El equipo de gobierno del alcalde Ballesta suele apelar a la concertación para resolver estas desavenencias, que se han concretado en 30 alegaciones presentadas en el periodo de información pública tras la aprobación inicial de las ZPAE: Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan; San Pedro, Santa Catalina y Plaza de las Flores. Según Hostemur, las mediciones realizadas por la empresa adjudicataria del mapa de ruido de las zonas de ocio no eran reales y creen que el Consistorio está tomando decisiones erróneas basadas en referencias que carecen de rigor. Los empresarios consideran que quienes han tomado la decisión de seguir adelante con la declaración de estas zonas de especial protección acústica no se han parado a pensar en cómo puede afectar al turismo y a la propia ciudadanía el recorte en la oferta hostelera. «Murcia es una ciudad que basa gran parte de su propuesta turística en la gastronomía y el recreo. Somos gente abierta que disfruta en gran medida de sus relaciones sociales y laborales en el entorno de bares y restaurantes, y nuestra forma de ocio se ve seriamente amenazada». En estos términos se expresaba Jiménez en su última comparecencia en la CROEM.

La paralización de los planes del Ayuntamiento es lo que persigue la campaña de Hostemur 'El Persianazo', que busca un golpe de efecto para convencer a la ciudadanía de que la razón está de su parte y de que regular el sector en los términos en que se ha acordado de forma unilateral por la administración solo traerá la ruina a la ciudad, además de que frenará la generación de empleo.

Sobre las mediciones, en la que insiste Hostemur con un análisis firmado por un perito judicial valenciano que rechaza la metodología y los resultados de la empresa que realizó el mapa de ruido de ocio, Jiménez siempre ha insistido en que las mediciones que se están usando calculan el ruido creado en el entorno de los establecimientos. Eso incluía el ruido de base de toda la zona, «pero el pato lo estamos pagando los hosteleros, que somos los que generamos empleo y de los que dependen muchas familias».

Murcia Descansa

En paralelo a las protestas de los empresarios, los vecinos anunciaron la semana pasada la creación de la plataforma Murcia Descansa, que agrupará a todos los interesados en reivindicar acciones que garanticen el derecho al descanso, el respeto a la Constitución y el cumplimiento de la legislación ambiental. La Federación de Asociaciones Vecinales del municipio y No Más Ruido lideran esta iniciativa junto con 'sufridores' de los ruidos, entre ellos representantes de diversas comunidades que han llevado sus demandas a los tribunales, como es el caso del edificio Greco, que está a la espera de que su caso contra el Ayuntamiento por permisividad en la concesión de licencias pueda llegar a juicio, con exconcejales y funcionarios en el punto de mira.

asociados tiene Hostemur en todas las asociaciones y colectivos profesionales del sector. Los hosteleros se declaran a favor de tomar medidas contra el ruido en la ciudad, pero con reestructuración consensuada de las zonas de ocupación de la vía pública y un nuevo mapa del ruido de ocio con datos fiables.