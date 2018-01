Hervías: «Pedimos al PP valentía y que no espere como en el caso de PAS» Hervías, ayer, con los coordinadores del Comité Territorial. / CS Fran Hervías, secretario de Organización de Cs, afirma en Murcia que hay mecanismos para poner coto al «capitalismo de amiguetes» LA VERDAD MURCIA Martes, 23 enero 2018, 02:47

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, pidió ayer en Murcia «acabar con la lacra de la corrupción de una vez por todas. Los murcianos no se merecen tener otra vez representantes bajo sospecha». La formación naranja incide en que «el clientelismo no es desde luego un ejemplo ético y moral de lo que debe ser la política, y Cs tiene mecanismos para evitar este clientelismo, ese capitalismo de amiguetes». Respecto al caso del concejal del PP Roque Ortiz, Hervías declaró que «pedimos que aparten a esta persona como cargo público, y esperamos que lo haga y no espere como en el caso PAS. Le pedimos al PP valentía, pero si no lo hace, barajamos cualquier posibilidad».

Hervías destacó «el crecimiento y la plena salud» de su formación en la Región, tras constatar que sus 1.216 afiliados actuales suponen «un crecimiento del 30% en los últimos cuatro meses». «No responde a factores coyunturales, sino que tiene sólidos cimientos, gracias a que cada vez más murcianos dan un paso al frente y se involucran en política con Ciudadanos», dijo Hervías tras reunirse con los coordinadores de Organización del Comité Territorial. «La Región es un ejemplo de la labor del partido en España. Gracias a Cs no hay imputados, y no nos tiembla el pulso a la hora de exigir al PP que cumpla los acuerdos firmados. Nuestros valores son la transparencia y la regeneración, fue por lo que nacimos. Los murcianos no se merecen seguir apareciendo en las noticias por corrupción y mala gestión».