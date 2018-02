El Gobierno autónomo hace un llamamiento a la responsabilidad

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, valoró de forma positiva la evolución de las obras del soterramiento porque cumplen con el cronograma previsto, «pese a las complicaciones iniciales por los incidentes».

La vía provisional puede estar acabada en junio, recordó Rivera, y entraría en servicio para mercancías y cercanías para finales de agosto, y de ahí se pasaría a realizar las pruebas de seguridad para la explotación comercial de la alta velocidad. Calificó de «avance importante» que se hayan realizado ya 222 metros de pantalla, y dice que se está trabajando en los proyectos para el soterramiento en El Carmen, Barriomar y Nonduermas, para que pasen todos los trámites administrativos.

Sobre la pasarela, Rivera dijo que iba a ser «cómoda, muy accesible, provisional y segura», por lo que pidió que no se ponga en cuestión. Reclamó «responsabilidad» para todos los que hacen afirmaciones que airean dudas sobre la seguridad. El alcalde de Murcia, José Ballesta, recordó que ya prometió que el AVE no llegaría a Murcia antes de iniciar el soterramiento, y avisó de que en breves días comenzará el soterramiento por Senda de los Garres, «que no podrá seguir ejecutándose hasta que no se desvíe el tráfico de las vías actuales».