«Gobernar el Consistorio en minoría es complicado, más de lo que pensaba» Asegura que ha vivido «con mucha zozobra» los cambios al frente de San Esteban y que siempre ha apostado por que impere la sensatez y la calma MANUEL MADRID Murcia Sábado, 30 diciembre 2017, 01:07

Ballesta reconoció que gobernar en minoría «está siendo más complicado de lo que pensaba». «No son solo asuntos de la gestión del día a día, sino de gobernanza política, y hay que tener en cuenta que el ambiente general, tanto en el ámbito de la nación como de la propia Región, tiene su incidencia, no podemos ser ilusos. España en este año 2017 no ha vivido momentos fáciles por la conformación del Gobierno, por lo de Cataluña, y todo eso ha tenido repercusiones internas. En la Región hemos vivido con mucha zozobra y ha habido cambios. Pero aquí hemos procurado que impere la sensatez, introduciendo elementos de calma, que no hubiera los conflictos de otros lugares. Esto tampoco es una balsa de paz y de tranquilidad», reconoció el alcalde, en su comparecencia ante la prensa y ante los once concejales de su equipo. El regidor estuvo muy animado, permitiéndose bromear sobre los concejales y los problemas que está encontrando el responsable de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, para cuadrar las cuentas, ya que todos los departamentos le reclaman más atenciones presupuestarias para 2018. Preguntado por la alta velocidad, se mostró convencido de que la llegada del AVE a Murcia supondrá «un antes y un después», como en todas las ciudades que ya disponen de este modo de comunicación de última generación, y no se extendió sobre los conflictos generados en torno a su persona por los escraches de los vecinos.

El encuentro permitió a los periodistas conocer la nueva sala de alcaldes, donde en otras legislaturas se celebraban las juntas de gobierno, un nuevo espacio que viene a ser como la galería de expresidentes del Congreso o de cualquier universidad, «pero, como no había imágenes de todos los corregidores y alcaldes, se decidió escribir sus nombres». El último que aparece es el de Miguel Ángel Cámara (1995-2015) y el primero el de Ruy Méndez de Sotomayor, corregidor en el año 1324.