Reme Cambronero: «El Bando se celebra para recordar las tradiciones»

Tiene 9 años y estudia 4º de Primaria. Le encanta ir a su peña a comer y a divertirse, pero también le gusta cantar, pintar, bailar, hacer manualidades, leer, patinar y escribir poesía. De mayor quiere ser profesora y actriz.

-¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?

-Me gusta todo. Para empezar, no hay colegio. Me visto de nazarena y salgo en la procesión de los 'coloraos', donde me encanta repartir caramelos. También voy a las barracas y me visto de huertana.

-¿Qué lugar de Murcia te gusta más?

-Las tiendas de manualidades y de libros o el Cuartel de Artillería porque juego allí con mis amigos y me voy con ellos el día de mi cumpleaños a patinar sobre hielo.

-¿Sabes qué significa el día del Bando de la Huerta?

-Es el día en el que se celebra y se recuerdan las tradiciones de la Huerta de Murcia. Se llama Bando porque se recitan bandos panochos.