Mª del Carmen González: «La reina tiene que ser simpática y conocer Murcia»

Con nueve años le encanta estar en su peña. Allí aprende a bailar, ayuda en la barraca y se pasea en la burra Lola. Quiere ser Reina de la Huerta para conocer lugares de Murcia y España y hacer nuevas amistades.

-¿Cómo lo has pasado en la convivencia?

-Genial. He hecho nuevas amistades, he conocido a niñas de otras peñas y he visto sitios nuevos.

-¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?

-Me gusta mucho la semana de las Fiestas de Primavera, por la barraca. Pero me gusta mucho más ir a la plaza de Santo Domingo esos días porque siempre hay algo nuevo que ver.

-¿Cómo crees que debe ser la Reina de la Huerta?

-Tiene que ser simpática, que se lo pase bien en sus fiestas y conozca Murcia.

-¿Qué haces el día del Bando de la Huerta?

-Veo la procesión vestida de huertana, me cambio y ayudo en la barraca y por la tarde voy a ver el desfile.