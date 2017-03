Ana María Gálvez: «He ido a la ofrenda a la Fuensanta desde pequeña»

Tiene 9 años y estudia 4º de Primaria. Sus aficiones son bailar jota, tocar las postizas, pintar, viajar con la familia y hacer rutas por la naturaleza. De mayor quiere ser bailarina de ballet clásico y está estudiando 4ª de conservatorio por la Royal Academy of Arts de Londres.

-¿Por qué quieres ser Reina de la Huerta Infantil?

-Porque me encanta ser murciana, me hace mucha ilusión y sé que lo haría muy bien.

-¿A qué te gusta jugar con tus amigas?

-Cantamos, bailamos y hacemos juegos en el patio.

-¿Qué lugar de Murcia es tu favorito?

-La Catedral porque me encanta su ambiente y también me trae buenos recuerdos porque todos los años, desde los tres meses, he ido a la ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta.

-¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?

-El Bando de la Huerta porque me recuerda las tradiciones de Murcia.