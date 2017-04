«¡Viva Murcia y 'toa' su 'güerta'!»

Antes del día del Bando de la Huerta, el Ayuntamiento debe emitir un bando anunciador. No uno cualquiera, sino uno en panocho, cantado por el 'perráneo' y proclamado por la ciudad. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió ayer dicho acto durante la recepción oficial de la Corporación a las Reinas de la Huerta y sus respectivas cortes de damas, con presencia de las representantes de las delegaciones de Valencia, Alzira, Castellón, Elda, Alicante, Mallorca y Alcobendas, todas ellas invitadas este año a disfrutar de los fastos más huertanos.

Tras las palabras del presidente de la Federación de Peñas, Juan Pablo Hernández («tenemos la primavera más bonita del mundo»), el alcalde, José Ballesta, entregó los premios de los concursos panochos. El tercero fue para Francisco Medina, el segundo para Manuel Sánchez y, el primero, para Emilio Soler, quien fue el encargado, por tanto, de escribir y pronunciar el bando anunciador.

«Como perráneo que soy, por ellevar la montera, aunque me farte cultura, que no me traten e cepa, puisque nacer güertanico no quié icir que no sepas», comenzó el panochista con sus versos. Así agradeció la presencia de todos los presentes: «Sed tos mu bienvenidos. Están las puertas abiertas». Para las nuevas dueñas de las coronas de azahar tuvo palabras especiales. «Ana María Gálvez es prencesa de los cuentos y del cielo luna llena; y Paula Gómez Sandoval, la reina de toda la Huerta, con un manojo escojio por la rigión puerta a puerta». Las Reinas brillarán mañana. Ayer estuvieron visitando la sede de Estrella de Levante en Espinardo, fueron recibidas por los responsables de El Corte Inglés y participaron en el Salitre en el tributo al monumento huertano.

El 'perráneo' anunció los actos previstos para el día de hoy. «A las diez, con tempranera, tinimos misa e güerta; dimpues es la porcesion, y al remate, tronaera». Y no faltaron los consejos para que los huertanos y huertanas que hoy tomarán la ciudad lo hagan de la manera adecuada y respetando la vestimenta tradicional. «Los zagales con chaleco, su zaragüel y esparteñas, con su fajín alreor, blusica blanca y calcetas. Las zagalas, mu jraciosas con refajo, cus calcetas, con enagüas y mantellina, con delantal y esparteñas». Y no quiso terminar sin proclamar que las fiestas ya están en marcha. «Güertanicos, güertanicas; ya estamos en primavera. ¡Viva Noestra Juensantica! ¡Viva Murcia y toa su güerta!». Tras la lectura del bando, el alcalde entregó el texto a cuatro panochistas para que lo difundieran por los campamentos huertanos y le regaló un facsímil a las delegaciones invitadas.

Espectáculos pirotécnicos

Las Fiestas de Primavera, con sus dos fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, ya en marcha, contarán este año con diferentes novedades, anunciadas ayer por el concejal de Festejos, Jesús Pacheco. Por un lado, el Entierro de la Sardina estará tematizado con guiños a los cinco continentes y el desfile del Testamento tendrá una carroza para Doña Sardina y otra para el Gran Pez. El Bando de la Huerta amplía su recorrido y será un desfile más largo que el de años anteriores. Las tunas le harán una ronda a su madrina, Marta García, bajo el balcón del Ayuntamiento. Estas fiestas se mejorarán las 'tronaeras' con explosiones aéreas y efectos sonoros. Tras la quema de la sardina, cuatro empresas serán las encargadas de lanzar un espectacular castillo.