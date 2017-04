El recinto de La Fica tendrá túneles de agua, atracciones y barras de comida en el Bando

Las Fiestas de Primavera están a la vuelta de la esquina y ni el Ayuntamiento ni la Federación de Peñas Huertanas quieren que se repitan las imágenes de adolescentes y jóvenes desmayados en medio de un botellón. Para ello se han diseñado actividades en los espacios más emblemáticos con el fin de que el día del Bando de la Huerta el centro de la ciudad mantenga, pese a la marabunta, una cierta normalidad y favorezca el disfrute de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. De forma subrepticia, lo que se persigue de esta manera es reducir el botelleo masivo o, en su defecto, apartarlo de la vista general.

Además de los trece espacios que contarán con jardines verticales y esculturas florales y frutales, el Ayuntamiento y las peñas han organizado la segunda edición del festival La Repanocha, en la explanada de La Fica, por donde el año pasado pasaron miles de jóvenes. Además de una programación musical -escenario de 100 metros cuadrados, equipo de sonido de 40.000 w, pantalla led e iluminación especial para la actuación de los dj's Flúor, Andúgar, Blackbirds, Dirty Line y PSK Ramos-, este año se mejorará la propuesta de ocio alternativo, con atracciones gratuitas -tobogán hinchable gigante, 'wipe out' saltos, juego de puntería y agua, fútbol burbuja, barredora, surfing mecánico, etc-. Y se paliarán los efectos de las altas temperaturas con la instalación de más sombra, con una carpa de 1.000 metros. Además, se colocará un túnel de refresco y nebulizadores en el perímetro de la carpa. Cualquier persona que acceda entre las 11 y las 22 horas puede llevar comida, pero una de las novedades que desveló ayer el concejal de Cultura y Turismo, Jesús Pacheco, es que se instalarán barras «a precios populares»; se harán dos paellas para 500 personas -ración y cubiertos: 1 euro- y se ofrecerán bocadillos (2 euros) y perritos calientes (1 euro). «Una opción alternativa para disfrutar de forma mucho más segura: la diversión no tiene que ver con el consumo de alcohol», mencionó Pacheco.

El edil de Sanidad, Felipe Coello, hizo un llamamiento a la gente joven: «Recuerden que es un día para disfrutar, para pasárselo bien, y que en todas sus casas están sus padres esperando que no les llamen del hospital de campaña por exceso de bebida. Sé que soy extremista en estas cosas, pero es importante que la gente entienda que se puede pasar bien haciendo actividades, y es importante no cometer ningún tipo de abuso».

Policía Local y voluntarios de Protección Civil tendrán dispositivos en el entorno, donde habrá un hospital de campaña y 40 aseos, y se dispondrá de servicio de ambulancia.

En La Seda y El Salitre, dos zonas tomadas tradicionalmente en el Bando por los grupos de jóvenes para practicar botelleo, el edil Pacheco recordó que habrá una zona de atracciones infantiles. El presidente de las Peñas, Juan Pablo Hernández, indicó que hace años Murcia estaba caótica por esos jóvenes que venían a pasárselo muy bien, pero no dábamos la imagen adecuada para este día. Con la entrada de la nueva junta, decidimos trabajar para que la gente pueda disfrutar de las tradiciones, y que las familias puedan tapear, pasear y estar tranquilamente en un parque. La gente antes venía con su merienda y disfrutaban de los parques, y eso queremos recuperarlo».

170 toneladas de residuos

Durante toda la semana de las Fiestas de Primavera, los servicios municipales de Limpieza Viaria esperan recoger 170 toneladas de residuos: 78 toneladas en el Bando de la Huerta y 26 el día del Entierro de la Sardina, cuando en un día normal se recogen entre 12 y 15 toneladas. El concejal de Fomento, Roque Ortiz, informó ayer de que 279 operarios prestarán servicio el día del Bando, y 265 en el Entierro. Sanidad instalará 525 aseos portátiles, al menos uno por barraca. Entre todas, se han repartido 76 contenedores. Además, el Club Rotary Norte, Plasbel y Ecoembes distribuirán por la ciudad 500 papeleras. El dispositivo de limpieza organizado garantiza que la ciudad quede en perfecto estado el miércoles a las 12. Lo mismo para el domingo 23 de abril, día después del Entierro.

Este año se aprovecharán los días de fiesta para seguir con la campaña 'No seas marrano', repartiéndose 10.000 bolsas biodegradables con el eslogan del cerdo. En el Entierro de la Sardina, Ferrovial -concesionaria de la limpieza y recogida- y el Consistorio repartirán 5.000 atrapajuguetes y 5.000 palas de playa desde una carroza que irá amenizada con música por Los Happys y su cantante, Antonio Hidalgo, que ayer invitó a los murcianos a disfrutar y cuidar Murcia como si fuera su casa.