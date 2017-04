Túnel de agua, más sombras y paella en La Fica el día del Bando

El Ayuntamiento y la Federación de Peñas Huertanas pretenden evitar que el próximo martes, el Día del Bando de la Huerta en Murcia, se repitan las escenas de gente joven por los suelos por culpa del consumo excesivo de alcohol. Para ello se ha diseñado un operativo para dar alternativas de ocio a los adolescentes que se dirijan al entorno de La Fica, donde les esperará la segunda edición del festival La Repanocha, que este año incluye al margen de la oferta musical (Dj's Fluor, Andugar, Blackbirds, Dirty Line y PSK Ramos), una serie de actividades paralelas como atracciones hinchables y comidas a precios populares.

"La diversión no tiene por qué pasar por el consumo de alcohol", incide el concejal de Cultura y Turismo, Jesús Pacheco. El Ayuntamiento instalará en La Fica de 11 a 22 horas una carpa de 1.000 metros con túnel de refresco y nebulizadores para mitigar los efectos del calor. Habrá toboganes, 'wipe out' saltos, juegos de puntería y agua, surfing mecánico, etc. Además se harán dos paellas gigantes para 500 personas a un precio de un euro la ración y se ofrecerán perritos calientes a un euro y bocadillos calientes a dos euros.

En El Salitre y La Seda se ubicará la zona familiar con atracciones para los más pequeños en un intento por alejar el botellón de los espacios más emblemáticos. El concejal de Sanidad, Felipe Coello, hizo un llamamiento a los murcianos para que en estas Fiestas de Primavera se disfrute con cabeza y no haya que lamentar desgracias.