Malestar por la desconvocatoria de la asamblea de las peñas huertanas

Los presidentes de las 77 peñas huertanas federadas estaban llamados a acudir esta noche a la asamblea ordinaria que, en cumplimiento de sus estatutos, se debe celebrar en el primer trimestre del año. Pero la reunión fue desconvocada por sorpresa. Este encuentro es importante ya que se tiene que hacer balance del año y presentar el estado de las cuentas y del presupuesto. Muchos presidentes estaban ansiosos por acudir a esta asamblea ya que, aseguran algunos, se suele celebrar a principios de año. «Es habitual que se haga en enero, así que teníamos ganas de ir porque necesitamos que nos presenten las cuentas, ya que no sabemos si se están haciendo las cosas bien», aseguraba a 'La Verdad' uno de los directivos que prefiere permanecer en el anonimato.

Fuentes de otras peñas, que también prefieren preservar su nombre, van más allá, considerando que esta anulación a última hora responde a una estrategia del presidente de la federación, Juan Pablo Hernández, que sospechaba que muchas voces operarían en su contra al no estar de acuerdo con su gestión.

Un viaje de última hora

«Yo estoy muy tranquilo porque sé que se están haciendo las cosas bien. No todo el mundo está de acuerdo con mi gestión pero eso es normal, en todos los sitios tiene que haber oposición». Hernández asegura que la suspensión responde a un imprevisto causado por un viaje a última hora a Madrid que no podía eludir. «Ya hemos mandado la circular con la nueva convocatoria, que será el 15 de marzo. No hay nada más, solo un imprevisto laboral porque no estoy jubilado y mi trabajo es lo más importante ya que es lo que me da de comer».

La anulación se confirmó por mensaje de texto y a través del WhatsApp en un grupo en el que están integrados todos los presidentes. Según Hernández, todos contestaron amablemente, aunque a él sí le consta que hay cierto descontento entre algunas personas. «Oigo muchas cosas por ahí sobre mi gestión pero a mí directamente no me han dicho nada», recalcó.