Marionetas y títeres en La Glorieta de España

La compañía Malaka Kids realizó ayer un espectáculo de marionetas en La Glorieta de España con referencias al Quijote y al Principito. Mañana volverá a saltar a escena convirtiendo el mismo espacio en una zona de juegos pirata. Será a las 12 y a las 18.30 horas.



Centro de Hemodonación

Campaña de donación de sangre en ElPozo

Los trabajadores de ElPozo Alimentación se han volcado con la campaña de recogida de sangre organizada por el Centro de Hemodonación de la Región de Murcia para que hoy, en el día del Bando de la Huerta, haya un abastecimiento suficiente ante posibles situaciones de emergencia. Un equipo de sanitarios se desplazó a las instalaciones de la empresa de alimentación en Alhama para recoger la sangre destinada a las especiales necesidades de los centros médicos. Los trabajadores de ElPozo Alimentación demostraron con este gesto su solidaridad hacia los demás, ya que son conscientes de que la sangre no se puede fabricar y la única opción para obtenerla es la donación. Los tratamientos contra el cáncer, la cirugía y los trasplantes de órganos, por ejemplo, no se podrían realizar si las personas no donaran.

Artesanía

Guiño al Año Jubilar en la Ferretería San Antón

«Lo hacemos porque nos gusta, y porque nos apetece participar en las Fiestas de Primavera». Así se expresa Ginés Monserrate, dueño de la Ferretería San Antón, que desde hace seis años transforma su negocio en un auténtico escenario huertano. En enero empezaron a trabajar cinco personas en el montaje, bajo la coordinación del artesano Jesús Navarro. Lo que se exhibe esta vez es el interior de una vivienda tradicional huertana, con su cocina de leña y su alacena. Infinidad de detalles y de objetos, desde una máquina de coser antigua, a una capilla portátil con la Cruz de Caravaca en un homenaje al Año Jubilar 2017. «La gente que viene me dice que parece un museo, pero son escaparates y los artículos, en un 80%, se exponen a la venta», comenta Monserrate, que también ha tenido un recuerdo para el Entierro de la Sardina, con una sardina de dos metros. El próximo jueves, con la colaboración de la Junta Municipal, repartirán buñuelos a los vecinos y las autoridades prenderán la mecha de una gran traca. ::

Moda huertana

Concurso de fotografía de Salzillo Tea & Coffee

Salzillo Tea & Coffee quiere encontrar este martes a la huertana y al huertano que vayan «más auténticos». Para ello, el tostadero murciano lanza un concurso para premiar a los que vayan ataviados según los cánones de la moda huertana y, a los que consigan que su foto, su pose y sus complementos sean los más atractivos. De 11 a 15 horas, en la plaza de Belluga, habrá un 'photocall'. Todos los que aparezcan en estas fotos serán participantes del certamen. Las fotos se subirán a Facebook y se podrá votar al favorito hasta el 24 de abril. El huertano y huertana elegidos ganarán un cheque de 500 euros cada uno.