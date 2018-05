La Feria de Verano saca la moda de 30 tiendas a la avenida de la Libertad

Ya es verano en la avenida de la Libertad. Y no porque allí se ubiquen los grandes almacenes que han hecho célebre una expresión similar, sino porque en este céntrico emplazamiento se celebra, hasta el sábado, la cuarta edición de la Feria de Verano. En torno a una treintena de comercios ofrecen primeras marcas y artículos de temporada con descuentos, en horario de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

La primera jornada de la Feria de Verano no pudo estar más animada. Pese a ser martes y un día casi más veraniego que primaveral, la clientela fue numerosa en todas las casetas, tanto en las de ropa de señora y complementos, como en las de calzado, moda infantil y de caballero.

El año pasado, las casetas se instalaron en el paseo de Alfonso X el Sabio, pero esta vez está en obras -para ampliar los espacios peatonales- y la feria ha vuelto a su ubicación primitiva, la avenida de la Libertad que, además, es la que más gusta a los comerciantes y a la presidenta de la Asociación Área Comercial Murcia Centro, Begoña Dávalos.

Los comercios han decorado con esmero y mucho gusto sus puestos para llamar la atención del público. Así, por ejemplo, en la caseta de Petit Comité hay colgada una serie de pamelas en miniatura que llama la atención. Al lado, en Estilo Ibiza, el característico color blanco predomina en la colección de ropa, con interesantes ofertas a 10 euros. Bonelli es un fijo de este evento. Actualmente las hermanas Belén, Antoñita y Yolanda tienen su tienda en la calle González Adalid, pero en un piso, motivo por el que participar en una feria de moda como ésta les da más visibilidad y les permite ampliar la clientela. Hasta el sábado ofrecen moda y bisutería con descuentos de entre el 30% y el 50%.

Lo mismo les ocurría a la fisioterapeuta Mercedes Belmonte y a la podóloga Noelia Flores, de la policlínica Gran Vía: «Estamos en un entresuelo y queremos dar a conocer nuestra oferta de salud y belleza». Hasta el sábado hacen la manicura en la caseta de Libertad. «Por 10 euros, esmalte más de una semana y se puede retirar en casa», dice Mercedes.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Área Comercial Murcia Centro señala que «este año, por primera vez, estamos teniendo primavera, y no hemos pasado del invierno al verano». Añade que «estamos muy contentos con la temporada, que ha ido muy bien, con las compras por las Comuniones, pero hay que seguir reactivando el comercio. Tenemos una competencia muy grande, y esta es una forma de comprar distinta, con un producto más exclusivo que los que ofrecen las cadenas, que te llevan uniformada».

«Lo que nos distingue»

En este sentido, no oculta su enfado con la Administración por haber aprobado que la apertura de más domingos se extienda a todos los centros comerciales y grandes superficies: «No se habló de extenderlo a un perímetro de ocho kilómetros. No creo que haya que promocionar al turismo lo que se vende en los centros comerciales. Hay que poner en valor lo que nos distingue, no lo que nos iguala», apostilla Dávalos.

La concejal de Comercio y Relaciones Institucionales, Maruja Pelegrín, aclara al respecto que «tomamos la medida que menos podía perjudicar al pequeño comercio, limitando la apertura a cuatro domingos más al año y no permitiendo la total libertad de horarios que se habría implantado si no hubiéramos realizado esta propuesta». En cuanto a la feria, Pelegrín dice que «potencia la imagen de calidad y profesionalidad del comercio murciano».

El sábado, a partir de las 11.30 horas, habrá actividades infantiles, como cuentacuentos, pintacaras y globoflexia. «Un buen plan para ir de compras mientras que los niños están entretenidos con las actividades infantiles», subraya Begoña Dávalos.