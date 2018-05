Falsa alarma de incendio en el edificio Moneo

Eran las diez y media de la mañana cuando el edificio Moneo tuvo que ser desalojado. Hubo momentos en que pareció un simulacro, ya que no había llamas por ninguna parte. Pero corría el reloj y cada vez llegaban más efectivos de Policía y, sobre todo, de bomberos. Incluso el alcalde, José Ballesta, apareció en la plaza de Belluga rodeado de medio equipo de gobierno para comprobar lo que estaba pasando.

A los funcionarios se les dijo que salía humo de la escalera de emergencia, por lo que la evacuación fue ordenada, por la escalera principal. Media hora después todo quedó en nada, afortunadamente, según explicó el alcalde a 'La Verdad': «Todo ha empezado con una detección de humo, y se ha comprobado que todo venía de una papelera de un aseo a la que alguien había arrojado una colilla de una manera incorrecta si ha fumado dentro del edificio. Al intentar apagarlo con agua la misma persona ha generado más humo, y ante esta situación el jefe de seguridad del edificio ha ordenado la evacuación inmediata y se ha puesto en marcha el protocolo de seguridad para estos casos. En menos de cinco minutos estaban aquí los efectivos».

Inspección del alcalde

Posteriormente, el alcalde subió, acompañado por el jefe de la Policía Local, José María Mainar, y por la edil de Seguridad, Lola Sánchez, hasta la tercera planta del edificio, donde tiene su despacho la concejal de Infraestructuras, Rebeca Pérez. Y se comprobaba que la papelera no estaba en el aseo, sino en la escalera de emergencia. El jefe de guardia de los Bomberos de Murcia, José Lastra, mostró a este diario el foco del humo y dijo: «Ha sido una falsa alarma». Curiosamente, en los descansillos de la escalera de emergencia hay habitualmente ceniceros con colillas, lo que demuestra que fumar dentro del edificio, pese a la prohibición por ley, es algo habitual.

Tras comprobar que no había peligro ni para las personas ni para las instalaciones, los bomberos dieron orden de que podían volver a entrar los funcionarios. Ballesta preguntó a algunos empleados por lo sucedido, por conocer cómo se había producido. No se registraron daños. «No se sabe quién ha provocado este hecho, dentro del edificio no hay videocámaras», aseveró el munícipe.

Ahora Murcia recordó ayer que el 3 de mayo de 2016 remitió dos comunicaciones preguntando por «el estado del sistema de prevención antiincendios, la fecha de la última revisión, las pruebas de funcionamiento y las labores de mantenimiento», tras las quejas y dudas del personal.