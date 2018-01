Cs espera a 2019 y no apoya ahora una moción de censura Sábado, 20 enero 2018, 07:51

La socialista Susana Hernández apenas estuvo cinco minutos en la reunión de la Junta de Portavoces. Rebeca Pérez (PP) criticó que no quisiera escuchar ni las explicaciones de Ortiz ni las de Ballesta. Hernández salió diciendo que ambos tienen que estar fuera de la institución. «Ballesta debe asumir responsabilidades y abandonar la alcaldía. Es necesario abrir cajones, saber todo lo que está pasando». Hernández dijo que el PSOE no está cerrado a una moción de censura, que es algo que exigen también Ahora Murcia y Cambiemos Murcia para frenar «esta hemorragia en la gestión municipal». Pero dijo que corresponde a Ciudadanos mojarse, ya que si por el PSOE fuera Ballesta no hubiera sido investido alcalde. El portavoz de Cs, Mario Gómez, dijo que no se plantea un cambio de gobierno con el PSOE de socio, ya que lo que le prometieron a los murcianos es dejar que gobierne la lista más votada. «Visto el fracaso y la estafa del PP, que ha engañado a todos los murcianos, que sean éstos los que determinen qué grupo prefiere que gobierne a partir de 2019». Nacho Tornel (Cambiemos) entiende que «los pedáneos han sido los hacedores de la red clientelar» construida con favores y dinero público. Alicia Morales (Ahora) sostiene que el PP apunta maneras de «organización criminal». Ambos apoyan desbancar al PP del sillón.