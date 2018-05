Enrique Quirós: «Estamos apreciando mayor alegría en la salida al exterior de las empresas murcianas» Enrique Quirós, en su despacho en Bruselas. / INFO General Manager Region of Murcia Trade Office S. T. MURCIA Viernes, 25 mayo 2018, 08:17

Enrique Quirós es promotor de Negocios del Instituto de Fomento de Murcia en Bruselas. Es uno de los 26 profesionales expertos en internacionalización que el Info pone a disposición de las empresas a través de su Red Exterior. Profesionales como Quirós trabajan para apoyar procesos y relaciones de las pymes de la Región con otros mercados. La firma de más de 2.000 contratos por 657 empresas avala la funcionalidad de esta iniciativa.

-¿Qué le parece que el Gobierno regional vuelva a rescatar en su agenda de actos dirigido a empresas el Foro de Internacionalización e Innovación de Empresa?

-Considero que se trata de una iniciativa de altísimo interés para las empresas murcianas. En efecto, una de la consecuencias de la crisis padecida en España fue que las empresas con poca o nula cuota de exportación se dieron cuenta de la necesidad de la apertura de mercados exteriores para diversificar mercados y clientes, y para minimizar riesgos. Por ello, toda la ayuda que se pueda prestar a las empresas en este sentido es fundamental.

-¿Cómo ha evolucionado la promoción de negocios del Info en estos años?

-Yo comencé a trabajar para el Info y las empresas murcianas hace 24 años cubriendo los mercados de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Durante todos estos años la situación ha sido muy diversa. En un principio durante bastantes años las empresas murcianas con ansias de exportar utilizaban los servicios del Servicio de Promoción de Negocios de forma mayoritaria. Luego tras muchos años de éxito del sistema ese uso se fue moderando pues las empresas que quisieron usar este servicio ya lo habían hecho en un porcentaje alto.

Con la crisis vino una ralentización muy alta del uso de nuestras oficinas, pues las empresas estaban en mal momento financiero para intentar abrir mercados, lo cual es costoso en tiempo y dinero y las empresas no disponían ni uno ni otro.

Últimamente, hemos apreciado mucha mayor alegría en la salida al exterior de las empresas españolas en general y de las murcianas en particular. Tengamos en cuenta además que hay muchas empresas jóvenes que no usaron en su momento los servicios de las oficinas del Info en el exterior, que no existían en sus orígenes o que se trata de nuevos productos y que ahora tendrán la oportunidad de conocernos y utilizar nuestros servicios.

-¿En qué momento se encuentra la empresa murciana en el contexto internacional?

-Hay mucha diversidad, desde casos de empresas muy internacionalizadas y con presencia desde hace muchos años en muchos mercados exteriores hasta empresas que están comenzando en la exportación. Unas para consolidarse y otras para extenderse o empezar la conclusión de que todas deben orientarse al exterior.

En todo caso, podemos afirmar que la empresa murciana está orientada hacia el exterior y que debe lanzarse a la apertura de los mercados exteriores.

-¿Qué visión tiene Europa del producto 'made in Murcia'?

-Uno de los sectores fundamentales de la economía murciana es la alimentación y este es también un sector importante en mis mercados como destino de las exportaciones españolas/murcianas. Las empresas belgas y holandesas conocen Murcia y muchas de ellas cuentan con proveedores de esta región.

-¿Qué factores considera clave a su juicio para que las empresas puedan abrirse paso en el mercado internacional?

-Podríamos apuntar diversos consejos, la paciencia y perseverancia, el sentido común, el apostar por la calidad pero al tiempo intentar mantener precios ajustados. También pensar que cada mercado es distinto y que hay que adaptar los usos comerciales a cada mercado pero también los productos intrínseca y extrínsecamente deben adaptarse a las exigencias particulares de los mercados.