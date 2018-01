«Echar un currículum no es suficiente»

«Cuando estás solo, hay más tendencia al pesimismo»

«Buscar empleo en soledad es totalmente diferente a hacerlo en grupo. Cuando estás solo, hay más tendencia al pesimismo, a la resignación, a sentir que no tienes opciones de encontrar empleo. Solo por el hecho de haber buscado trabajo por internet un día o por haber echado algún currículum, es fácil caer en el pensamiento de que ya has hecho todo lo que estaba en tu mano y que ahora solo hay que esperar a que las empresas te llamen. Pero no suelen llamar. Hay que hacer muchas más cosas, hay que generar una visibilidad».

Lola García, coordinadora de la lanzadera de Murcia, explica que en estos programas, «la persona sabe que no está sola ante las dificultades, que hay compañeros a su lado. Cuando un desempleado tiene un día de bajón, el compañero lo tiene de subidón y le echa una mano. Hay un espíritu de superación. Además, se crea el hábito de la búsqueda constante, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No paramos de trabajar en talleres para mejorar la comunicación, para preparar la entrevistas de trabajo o para saber cómo conquistar a las empresas».