La Diócesis festeja el día de San Fulgencio con 400 kilos de boniato dulce y mistela

La Diócesis de Cartagena celebró ayer la festividad de su patrón, San Fulgencio, con el tradicional convite de boniato dulce (400 kilos) y mistela. El «recio defensor de la fe y fiel a la voluntad de Dios» fue recordado en un acto eucarístico en la Catedral y posteriormente en el patio del Palacio Episcopal, donde se repartieron raciones de este manjar.

El volteo de las campanas de la Catedral anunció que para la Diócesis ayer era día grande. El obispo, José Manuel Lorca Planes, recordó la invitación que Jesús hace a los miembros del Seminario Mayor a ser «evangelizadores en un mundo de tanta indiferencia que pasa de largo de todo y en el que hay tantas cosas que te distraen. Tener un ratico de oasis y cumplir la voluntad de Dios con responsabilidad te lleva a replantearte muchas cosas para mejorar y para ayudar a los necesitados, a los pobres».

Planes indicó que para 2018 no pide más que no perder la alegría ni la esperanza: «Los cristianos no tenemos razones para la angustia y la tristeza, aunque estemos clavados en nuestras cruces, pues tenemos a Cristo».