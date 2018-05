Detenida al ser sorprendida robando en una vivienda de Murcia por su dueño Los objetos incautados a la detenida por intentar robar en una vivienda de Murcia. / Policía Nacional La mujer de 26 años y nacionalidad croata accedió al domicilio aprovechando que el propietario salió durante unos minutos a tirar la basura EFE Murcia Lunes, 28 mayo 2018, 13:00

Una mujer de 26 años y nacionalidad croata fue detenida por la Policía Nacional tras ser sorprendida robando en una vivienda de Murcia por el propietario, que salió unos minutos a tirar la basura y la encontró en el salón de su casa con diversos objetos sustraídos cuando regresó.

Fuentes de este cuerpo informaron este lunes de que la mujer, miembro de un grupo criminal itinerante, actuó en compañía de otra mujer que hacía labores de vigilancia y que se dio a la fuga, por lo que está siendo buscada por la Policía.

La Policía Nacional, de cara a las vacaciones estivales, recuerda la importancia de cerrar las puertas de entrada de la vivienda con llaves, dando las vueltas de llaves necesarias hasta su fin, aún cuando se vaya a comprar el pan o tirar la basura, siempre que se salga del domicilio.

También recomienda que no se bajen totalmente las persianas para no exteriorizar ausencias prolongadas del domicilio, que no se comuniquen las vacaciones en redes sociales, que se instale algún temporizador para encender las luces de manera intermitente y que se fotografíen los electrodomésticos y objetos de valor para evitar su identificación en caso de robo.