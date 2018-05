«Las despedidas de soltero no hay quien las aquiete» Hostemur entrega pegatinas en la Plaza Santa Catalina, el diputado del PP Javier Iniesta también recibió ayer una. Los clientes reciben con agrado la campaña y destacan que el buen clima de la ciudad incrementa el problema A. B. MURCIA Sábado, 12 mayo 2018, 01:48

Más que pegatinas y carteles, que se repartieron por miles, lo que muchos murcianos y visitantes necesitaban ayer, cuando el sol apretaba ya cumplidas las dos de la tarde, era refrescarse en alguna de las incontables terrazas que jalonan el centro. Y así lo hicieron mientras las azafatas y azafatos de Hostemur se dirigían a ellos para informarles de la campaña que la institución desarrolló en pos del descanso vecinal.

La propuesta arrancó en la plaza de Las Flores, mientras muchos daban cuenta de las exquisitas viandas de la tierra que ofrecen los restaurantes y bares de la zona. Eran las dos y media en punto y los termómetros, pese a los anuncios de cielos nublados, se disparaban.

En general, la mayoría de clientes acogieron con agrado las recomendaciones que se les hizo e incluso aceptaron lucir en sus pecheras las pegatinas que les ofrecían. Para algunos, además, es normal que «se concilie el derecho a disfrutar de este buen clima en la calle y el de los vecinos a descansar», como advirtió José Martín, un cartagenero que advertía cómo en su ciudad natal «también se han producido algunas críticas sobre este tema, pero hablando se entiende, o debería entenderse, la gente».

Los residentes abogan por alcanzar un acuerdo «que beneficie a todas las partes»

Policía del ocio

Para otros, como añadía María López, vecina del centro, «siempre serán pocas las campañas de este tipo, pues muchos se dedican a escandalizar en cuanto se toman dos copas. Y, aunque no sean demasiados, se notan más que los demás». En su opinión, el Ayuntamiento debe alcanzar «un acuerdo que nos beneficie a todas las partes. Y eso pasa por aplicar mano dura con aquellos ciudadanos que no respetan a los demás».

Consideraba María que «no es tanto culpa de los hosteleros como de sus clientes». En esta misma línea se expresaba el dueño de un local de la zona al reconocer que «en muchos casos, somos los primeros que llamamos la atención a quienes se ponen a gritar, pero no todos nos hacen caso. Y frente a eso, poco podemos hacer». Es por ello que el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, proponía ayer la creación de una «policía del ocio, que vele porque todos cumplen la ley: los hosteleros y los ciudadanos cuando salen de nuestros establecimientos».

Durante varias horas, Hostemur recorrió las zonas más conflictivas de la ciudad informando a los usuarios de la necesidad de mantener cierto orden mientras disfrutan de sus ratos de ocio. Para algunos de ellos, como Eduardo Martín, un estudiante de Derecho, el principal problema no está «en las familias o los amigos que salimos a divertirnos. Quienes más se desfasan son los que van de despedida de soltero o de soltera. Suelen ser los más escandalosos. No hay quien los aquiete a según qué horas». Eso, sin contar, como añadía José Carmona, otro estudiante, que «el clima de la ciudad nos anima a estar en las calles. Eso no ayuda al problema ni lo ayudará nunca».