Descentralización facilita la labor de los pedáneos con una Oficina Única Los pedáneos de Sangonera La Seca, Llano de Brujas, Corvera y varios distritos, con el director de la Oficina Única, Francisco Serrano. / Nacho García Los responsables creen que «ya es historia» el mal funcionamiento de las juntas, que empiezan el ejercicio con una bolsa de recursos propios MANUEL MADRID Murcia Martes, 16 enero 2018, 01:47

El Ayuntamiento ha dado un paso más allá en el ámbito de la descentralización con la creación de la Oficina Única de Pedanías y Barrios, ubicada en la segunda planta del mercado municipal de Saavedra Fajardo -con acceso desde la plaza de Europa-, un ente que tiene como objetivo conseguir la «máxima coordinación» entre las juntas municipales de pedanías y de distritos y los distintos servicios municipales, y la agilización de los proyectos solicitados por los alcaldes pedáneos.

El término municipal, con una dispersión geográfica de hasta 40 kilómetros entre núcleos de población, está distribuido en 59 pedanías -Cañada Hermosa y Carrascoy-La Murta no tienen junta municipal, pero sí pedáneo- y 8 distritos. Las juntas tienen como elemento de apoyo a los administradores -hay ocho-, funcionarios que coordinan la gestión del presupuesto y las actas y control de asistencia a los plenos, y tienen que hacer frente al funcionamiento diario de cada pedanía, atendiendo las peticiones vecinales. «Lo que tratamos es de que no se queden sin respuesta esas necesidades y que haya coordinación para atender las dudas e inquietudes que surjan en el día a día», afirma Francisco A. Serrano, funcionario municipal desde 1989 y responsable de la Oficina Única de Pedanías y Barrios. Este departamento está integrado dentro del Área de Descentralización, cuyo director, Víctor Manuel Sánchez, revela que el porcentaje de ejecución del capítulo de gasto corriente de las juntas en 2017 ha sido superior al 98%, «un hecho irrefutable» que confirma el buen funcionamiento de estos órganos descentralizados de gestión. En 2017 se ha producido un cambio estructural con la modificación de la metodología para que los presupuestos de todas las juntas sean autónomos.

Hasta ahora había una única bolsa para 67 pedanías, y desde este año cada población es responsable de su gestión. «Antes, cuando acababa el año, los restos no gastados pasaban a una bolsa común, y el reparto de ese dinero se hacía con criterios políticos. Ahora cada presidente sabe al principio y al final del ejercicio cuál es su presupuesto. Y si no lo gasto va a quedar demostrada su falta de capacidad de gestión y ese dinero no irá a un fondo común, sino automáticamente a su misma bolsa».

En cuanto al capítulo de inversiones, hay que tener en cuenta que el Presupuesto de 2017 fue efectivo el 5 de octubre y el cierre de máquinas se produjo a primeros de diciembre, de modo que lo que ha quedado pendiente es lo que materialmente ha sido imposible de ejecutar. «Tenemos la suerte de que ese dinero que proviene de inversiones pasa a las bolsas de cada pedanía, y lo que va a ocurrir es que tienen ya, desde hace unos días, todo el año por delante, en contra de lo que ocurría, ya que con la anterior forma, antigua y obsoleta, no podían contar con el dinero que les correspondía antes del mes de junio. Este 2018, desde enero, todos tienen su dinero disponible», incide el responsable de Descentralización. La decisión fue adoptada por la Corporación el año pasado, acordándose un reparto del presupuesto de las juntas con criterios objetivos «inexistentes hasta entonces» y permitiendo que cada junta tuviera su propia bolsa, con la posibilidad de incorporar las partidas que no se hubieran podido gastar.

Esta situación permite a los equipos que están al frente de cada junta municipal planificar sin agobios el ejercicio económico, teniendo en cuenta que disponen del apoyo tanto de la Oficina Técnica para proyectos y gasto corriente como de la Oficina Única de Pedanías y Barrios para cuestiones organizativas. Es un cambio de tendencia, recuerda Víctor Manuel, ya que hasta ahora toda la actividad de las juntas se concentraba en tres o cuatro meses, desde que en junio recibían el dinero, hasta diciembre, y con un mes inhábil de por medio a efectos administrativos -agosto-. «Ahora pueden hacerlo bien sin esfuerzo y solo hay que romper con esa cultura con la que venían funcionando hasta ahora, con los administradores hasta arriba, con papeles atascados, los pedáneos cabreados...».

1,9 millones «sobrantes»

Hasta que no haya un presupuesto nuevo, las pedanías tienen prorrogado el 100% del gasto corriente de 2017, una cantidad que asciende a 5,7 millones, y en barrios, 1,2 millones. Las inversiones prorrogadas están sujetas a la financiación, y lo que van a tener a disposición son 3,8 millones, que incluyen 1,9 millones de euros, en concepto de sobrantes y en virtud de un acuerdo del Pleno de octubre. Esta cantidad se ha repartido proporcionalmente entre cada junta; los alcaldes pedáneos lo tendrán a su disposición a final de enero.

El equipo de Descentralización ha dado un paso hacia adelante con el cambio del espectro político, con una renovación de equipos -cambios de administradores- y refuerzo de personal -se ha pasado de 16 funcionarios a 28 destinados en la actualidad para atender a las juntas-. Nuevos protocolos y formación continua han sido claves para el nuevo rumbo. «Haciendo bien nuestro trabajo cambiamos la vida del 60% de la población de Murcia, lo hemos entendido e interiorizado. El mal funcionamiento de las juntas municipales ya es historia», dice el responsable de la Oficina Única.

El alcalde, José Ballesta, y los líderes de PSOE, Susana Hernández, y Ciudadanos, Mario Gómez, conocieron ayer el funcionamiento de este departamento. Ballesta dijo que «el proceso de participación, colaboración y gobierno» no tiene precedentes, con un municipio descentralizado y atendiendo «desde la cercanía» al vecino. Hernández añadió que el PSOE siempre ha apostado por avanzar en ese acercamiento de la administración al ciudadano, y Gómez pidió más recursos técnicos y de personal para hacer frente a las peticiones que llegan a las juntas.

El edil de Modernización de la Administración, José Guillén, recordó que la Oficina Técnica da apoyo directo a los proyectos: 135 en 2017, frente a los 212 atendidos en 2016. Los pedáneos también disponen de servicio especial de asesoría jurídica.

Los presidentes de Aljucer, Sangonera La Seca, Corvera, Llano de Brujas, Cobatillas y los distritos de Murcia indicaron ayer a los periodistas que confían en que este nuevo servicio ayude a agilizar los proyectos que están en el vagón de cola. Catalina Carrillo, de Sangonera la Seca, espera que «este valioso recurso» tenga efecto, «porque muchas veces es cierto que hemos tenido que tirar del ensayo y error». Jesús Zapata, de Llano de Brujas, afirmó que en el día a día «los pedáneos tenemos que venir hasta este edificio, que está muy bien ubicado, y entiendo que nos van a ayudar». Rafael Gómez, presidente de La Paz, Vistabella y La Fama, dijo que «estamos muy contentos con este nuevo servicio municipal».