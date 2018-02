«Cada desarrollo urbanístico iba teniendo sus filtros ambientales»

«Es cierto que, al menos formalmente, no había un Programa de Vigilancia Ambiental, pero eso no quiere decir que no se haya hecho nada en esa materia. Las determinaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se estaban cumpliendo, porque todos los expedientes llevan informes sectoriales», explica Antonio Navarro Corchón. Asegura que son los servicios municipales de Medio Ambiente los que se han venido encargando, a lo largo de estos últimos 17 años, de verificar que las exigencias ambientales se estaban cumpliendo. «Todos los planes llevan sus informes, aunque igual en alguno no ha sido necesario», sostiene, para negar seguidamente que durante largos años el Consistorio haya pretendido allanar el camino a los constructores.