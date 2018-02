«Si cortan la cinta en El Carmen con el AVE en superficie, perderán los votos que les quedan»

Los muchos cánticos reivindicativos de la Plataforma Pro Soterramiento -'No muros, no'; 'Soterramiento ya'; 'De norte a sur'; 'Resistiré'...- ya se han convertido en un disco de éxitos que se vende a cinco euros la unidad, y que ayer volvieron a acompañar una nueva concentración pacífica de cientos de vecinos de la capital para exigir la llegada del AVE soterrado a Murcia, rechazar la llegada en superficie y dejar muy claro «que no, que no, que no queremos muro». Así lo repitieron hasta la saciedad alrededor de 2.000 personas (menos de 500, según los cálculos de la Policía Nacional) que protestaron en el paseo Alfonso X, junto a la Delegación del Gobierno, por la «transgresión del convenio del 2006», según dejó claro el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, micrófono en mano y sentado sobre dos enormes altavoces, mientras una veintena de policías nacionales custodiaban la fachada de la Delegación.

Asimismo, Contreras lamentó la «falta de información y transparencia» por parte del Ministerio de Fomento, que estaría «incumpliendo los plazos» de las obras, «ejecutando solo la construcción del AVE en superficie» y no el soterramiento. De hecho, Contreras aseguró a 'La Verdad' que próximamente pedirá reunirse con el presidente de Adif, Juan Bravo, y el director de Construcción de la empresa, Juan Tébar, para «que nos expliquen la situación actual de las obras», y arremetió además contra la intención de «deteriorar aún más la red de cercanías». También criticó que la comisión que debe vigilar la evolución de las obras, y que se debía reunir mensualmente, «no se convoca desde diciembre».

«Les saldrá caro»

Sin embargo, el momento en el que Contreras se mostró más vehemente -aunque no dejó de reivindicar el carácter «pacífico» de las protestas- fue a la hora de dirigirse al diputado popular en el Congreso, Teodoro García, que esta semana pidió al portavoz de la Plataforma que «dejara de obstaculizar la llegada del AVE». Contreras volvió a decir que, si los dirigentes inauguran la llegada del AVE a Murcia, y «cortan la cinta con el tren en superficie en la estación de El Carmen, les saldrá caro». Y explicó por qué: «Perderán los votos que les quedan». Y esto, según Contreras, «no es una amenaza, es una predicción», para el PP. «Aunque, si quiere tomárselo como una amenaza, vaya con ella donde le plazca, o donde le digan», dijo Contreras. Entre los manifestantes se encontraban desde representantes de padres de alumnos del colegio Félix Rodríguez de la Fuente a muchos miembros de Podemos, pasando por Ana Jiménez, conocida ya como la 'abuela del soterramiento', y a quien le pidieron más de un selfi.

Ante todos ellos, el portavoz de la Plataforma recordó las palabras que el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, pronunció en la Asamblea hace ahora cinco años, y en las que abogaba por «impedir la separación de los barrios de Murcia de la propia ciudad». Ahora «lo han olvidado», lamentó Contreras, quien advirtió que la lucha seguirá adelante porque «nadie puede detener un río pacífico» como el que ayer se concentró a las puertas de la Delegación. Además, criticó las «prisas» por «cortar la cinta antes de las elecciones», y subió el tono al asegurar que «pueden cortar la puta cinta en otro lugar, si tanta prisa tienen, pero no en El Carmen».

Los manifestantes también arremetieron contra el deterioro de la red de cercanías

«Que corten la cinta en Beniel, en Orihuela o en una parada provisional donde quieran, pero a la estación del Carmen no puede llegar en superficie porque quedará aparcado 'sine die' el soterramiento», según el portavoz de la Plataforma, quien exigió además que la variante de Camarillas no sirva solo par dar salida a las mercancías sino que sea la «línea histórica a recuperar, con una línea electrificada y trenes modernos».