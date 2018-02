Contreras recuerda a los hoteleros catalanes que la Plataforma Pro-Soterramiento no tiene vacaciones Joaquín Contreras durante una de las concentraciones de la Plataforma. / Vicente Vicéns / AGM El portavoz del movimiento que reivindica el soterramiento de las vías agradece el «gesto de solidaridad», pero no acepta el regalo para que los vecinos viajen a Cataluña «porque de aquí al verano no vamos a dejar de protestar» MANUEL MADRID Murcia Martes, 13 febrero 2018, 17:07

La Plataforma Pro-Soterramiento de las vías del tren en Murcia no acepta la invitación de los hoteleros catalanes de viajar en mayo a una veintena de establecimientos de las comarcas de la Cerdaña y del Alto Urgell. El portavoz vecinal, Joaquín Contreras, declaró a 'La Verdad' que "no podemos tomarnos vacaciones, no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir en las vías cada día".

Hoy se cumplen 157 días de protestas seguidas desde que en septiembre comenzase la acampada junto a la calle Orilla de la Vía. Contreras entiende que la invitación a viajar a Cataluña a "murcianos reprimidos" por la Policía Nacional, como llaman los patrocinadores de la propuesta a los vecinos que reclaman el soterramiento, es "un gesto de solidaridad", pero apunta que "no aceptamos el regalo porque estamos en un momento muy crucial y de aquí al verano la Plataforma no va a dejar de protestar".

La Plataforma ha aportado hoy a la Fiscalía un documento de 58 páginas con las aportaciones de un ingeniero de caminos y de un aparejador para demostrar que las obras que se están realizando en el paso a nivel de Santiago el Mayor no cumplen la legalidad. "Nosotros", ha incidido Contreras, "somos gente pacífica pero no vamos a permitir que continúe este atropello a Murcia y a los murcianos".