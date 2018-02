Contreras: «Si el PP tiene prisa por inaugurar el AVE que lo haga fuera de la estación de El Carmen» Joaquín Contreras, este jueves, compareciendo ante los medios. / Vicente Vicéns / AGM El portavoz de la plataforma asegura que la concentración convocada para el sábado frente a la Delegación del Gobierno será un acto «pacífico y no violento» MARÍA JOSÉ MONTESINOS / EFE Murcia Jueves, 1 febrero 2018, 13:11

La Plataforma Pro Soterramiento acaba de celebrar una rueda de prensa junto a las vías del paso a nivel de Santiago el Mayor para explicar los motivos de la concentración convocada para el sábado frente a la Delegación del Gobierno, en el paseo de Alfonso X el Sabio. El portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras aseguró que será un acto "pacifico y no violento" y pidió a los grupos políticos que están colgando carteles para obtener rentabilidad política que recuerden que "su actuación no es lícita y que el protagonismo de la reivindicación es de los vecinos".

Acerca de los motivos de la concentración del sábado apuntó que "la hipotética comisión creada para reunirse una vez al mes para el seguimiento de las obras no se ha vuelto a celebrar desde el 16 de noviembre". Añadió que Murcia "se va a quedar aparcada con unas obras de segundo orden y la llegada de una alta velocidad a 160 km/hora no es AVE". Recordó que "las obras que las obras que se están llevando a cabo son para el AVE y no para el soterramiento" y pidió al PP que "si quiere inaugurar antes de las elecciones de 2019, que no lo haga en la estación de El Carmen, sino en Orihuela o en cualquier otra".

"Lo tienen muy fácil: Beniel es la solución provisional viable, pueden rentabilizar el AVE electoralmente a solo siete minutos en un tren lanzadera y eso acabaría con la movilización y el malestar ciudadano", aseguró.

En ese sentido, insistió en que "el problema es la falta de credibilidad, y va en aumento", puesto que no se están cumpliendo los compromisos anunciados. Así, no se han presentado los proyectos para la adjudicación de la siguiente fase del soterramiento, que incluye la estación del Carmen y el área de Barriomar y que debía estar listo a finales de 2017, recordó.

Además, lamentó que el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, está "criminalizando" a la plataforma, culpándola del retraso de las obras del AVE cuando, según Contreras, estas se desarrollan según el cronograma publicado por Adif en diciembre de 2017.

También criticó que Bernabé relacionara a los detenidos por lanzar artefactos explosivos a las vías y tuviera la "desvergüenza de decir que son miembros activos de la plataforma", sabiendo que no es así. "Su intención es desacreditar nuestra buena fama", ha insistió.