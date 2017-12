El contrato del alumbrado público no contemplará la subrogación de empleados La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el pliego de condiciones; el PSOE exige al PP una solución «digna, leal y justa» MANUEL MADRID Murcia Jueves, 28 diciembre 2017, 01:16

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar este viernes el pliego de condiciones para licitar el servicio de mantenimiento del alumbrado público, un documento que no incluirá la obligación de subrogación de la plantilla, ya que hay informes desfavorables de responsables municipales de Contratación, Personal, Servicios Jurídicos y Servicios Industriales.

El edil de Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, se reunió ayer con representantes de los partidos de la oposición -no asistió Ahora Murcia- y alegó que cualquier cláusula tendente a favorecer a la empresa actual -Electromur-, que tiene contratados a 55 trabajadores, iría en contra de la libre concurrencia y sería motivo de anulación del proceso de licitación, como se ha visto en sentencias judiciales dictadas en casos similares. Martínez-Oliva recordó que el convenio colectivo del gremio no incluye la subrogación obligatoria, a diferencia de otros sectores, y comentó que la Junta Consultiva de Contratación también es contraria. Por tanto, pide a los partidos de la oposición que no jueguen con la plantilla, ya que no se sacará un pliego que sea contrario a la misma ley. El PSOE recordó que es «firme defensor de la estabilidad en el empleo» y critica que el PP no dé «con una solución digna, legal y justa».

Pagas de Ayuda a Domicilio

Cambiemos informó ayer de que el Juzgado 3 de lo Social de Murcia ha condenado al Ayuntamiento como responsable subsidiario a pagar 7.210 euros a una trabajadora de la empresa Ayuda a Domicilio por el impago de tres meses de trabajo y dos pagas extraordinarias. Conchita Ruiz, edil de Derechos Sociales, respondió que la devolución será con cargo a la fianza que no se devolvió a Ayudemur.