El Consistorio retira el cartel de promoción de la Feria de la fachada del edificio Moneo LA VERDAD MURCIA Jueves, 10 agosto 2017, 09:56

El Ayuntamiento ha retirado el enorme cartel promocional de la Feria que cubría la fachada del edificio municipal diseñado por Rafael Moneo, premio Pritzker de Arquitectura, ubicado en el entorno protegido de la Catedral de Murcia. El alcalde ya dijo esta semana que el Gobierno local cumpliría la ley. Así se lo exigió días atrás Huermur, que denunció que la Concejalía de Cultura se estaba saltando a la torera las normas. Huermur reprochó al concejal de Cultura su actitud, ya que acusó a la entidad de realizar «política destructiva» por denunciar que no estaba permitido instalar carteles fijos en entornos BIC. «La protección del patrimonio de Murcia no es una opción, sino una obligación por parte de las administraciones», recuerda Huermur, satisfecha con la medida, ya que la instalación no se ajustaba a las Ordenanzas del Conjunto Histórico de Murcia, que prohíben en su artículo 9 la instalación de publicidad exterior de cualquier clase, ni la normativa de protección de los monumentos y sus entornos BIC.