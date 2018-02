Murcia restringirá la apertura de locales con música en el centro para rebajar los ruidos La Plaza de las Flores, abarrotada a final de año. / Vicente Vicéns La Junta de Gobierno aprueba tres zonas de especial protección acústica y reducirá los horarios de las terrazas y el espacio que ocupan MANUEL MADRID Murcia Sábado, 10 febrero 2018, 02:45

El Ayuntamiento de Murcia no dará más licencias de las actualmente concedidas para locales con música en las tres nuevas zonas especiales de protección acústica en el centro de Murcia: Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan, y San Pedro, Santa Catalina y plaza de las Flores. La Junta de Gobierno aprobó este viernes, de forma inicial, los planes zonales con medidas correctoras para conseguir los objetivos de calidad acústica. Previamente a la toma de decisiones se había realizado un trabajo científico, a lo largo de varios meses, con más de 3.600 mediciones en las áreas de mayor concentración de locales de ocio. El Consejo Sectorial del Ruido, una vez analizadas las conclusiones e incorporadas las sugerencias con «un amplísimo proceso de participación», planteó una serie de medidas correctoras que han recibido el visto bueno del gobierno local.

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, indicó ayer que esta delimitación de zonas y los planes correctores han contado con un amplio consenso. «El objetivo es garantizar la calidad de vida de nuestros vecinos, y para ello se han desarrollado los Mapas Estratégicos de ruido, con medidas como la peatonalización y la construcción de carriles bici, y los mapas de ruido para reducir las fuentes emisoras en las zonas de ocio».

ZONA 1 Universidad-Alfonso X El Sabio Bartolomé Pérez Casas (incluida), Gran Vía Alfonso X el Sabio, desde esquina con c/Pérez Casas (incluida), Santa Clara (no incluida), Enrique Villar (incluida), Paseo Menéndez Pelayo (incluida), Plaza de la Universidad (incluida), San Martín de Porres, hasta esq. c/Antonio Puig (incluida), Antonio Puig (incluida), Jacobo de las Leyes hasta esq. c/Antonio Garrido (incluida), Antonio Garrido (incluida), Puerta nueva hasta esq. Pintores Murcianos (incluida), Pintores Murcianos (incluida), Plaza de Puerta Nueva (incluida), Travesía San Ignacio de Loyola (incluida) y Travesía Enrique Villar (incluida). ZONA 2 Las Tascas. San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan Alejandro Séiquer (no incluida), Isidoro de la Cierva (no incluida), Plaza Ceballos (no incluida), General Margallo (incluida), Gloria (no incluida), Estrella (incluida), Plaza San Juan (incluida), San José hasta esq. Mariano Padilla (incluida), Mariano Padilla desde esq. Sn José hasta esq. Cánovas del Castillo (incluida), Raimundo Reyes (incluida), San Antonio (incluida), Plaza Santa Eulalia (no incluida), Mariano Vergara (incluida), Obispo Frutos (no incluida), Dr. Fleming (incluida), Plaza Beato Andrés Hibernón (incluida) y Baquero (incluida). ZONA 3 San Pedro, Santa Catalina y plaza de las Flores San Pedro, desde esq. C/Desamparados hasta Jara Carrillo (incluida), Jara Carrillo, desde c/San Pedro hasta esq. C/Pascual (incluida), Pascual hasta esq. c/Madre de Dios (no incluida), Madre de Dios (no incluida), Gran Vía Escultor Salzillo, desde esq. c/Madre de Dios hasta esq. c/Platería (no incluida), Platería desde Gran Vía hasta esq. c/Santa Isabel (no incluida), Santa Isabel (incluida), Posada Santa Catalina (incluida), Gavacha (incluida), Ruipérez (incluida), Riquelme hasta cruce con c/Jiménez Baeza (no incluida), y Jiménez Baeza (incluida), según informó ayer el Consistorio.

En las tres zonas mencionadas se han superado los objetivos de calidad acústica, en horarios de mañana, tarde y noche, por lo que se ha considerado adoptar medidas como la implantación de una red de medidores acústicos, para seguir evaluando en un proceso continuo esos valores. También se llevará a cabo una campaña institucional de concienciación y sensibilización frente al ruido, y se intensificará la labor de control del orden público, con más presencia de la Policía Local y de la inspección ambiental a la hora de hacer cumplir los horarios de apertura y cierre, y de las terrazas, que también se verán limitadas. Pero, sin duda, una de las medidas más drásticas es la de no conceder nuevas licencias para la apertura de locales de ocio «que supongan un incremento del número de salas de fiestas, discotecas, tablaos, locales autorizados para actuaciones en directo, pubs, bares con música o hilo musical o aparatos de TV, restaurantes con música o con hilo musical o aparatos de TV, y otras actividades que se consideren asimilables a las anteriores, por horario y actividad».

Sí se permitirá, aclara Navarro, la reforma de locales, así como la introducción de mejoras de carácter ambiental y mejores aislamientos.

En estos tres entornos declarados de especial protección acústica, con carácter general, no se podrán instalar barras en la calle -salvo las autorizaciones por Nochebuena, Nochevieja, Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina-, ni máquinas expendedoras en la vía pública, ni estará permitido el consumo y expedición de bebidas en la calle y la estancia de clientes fuera de las terrazas, ni tampoco podrán circular charangas ni pasacalles, salvo los debidamente autorizados en fiestas.

Las nuevas autorizaciones para terrazas estarán condicionadas a que no se amplíe el número de mesas, veladores y sillas, incidió Navarro, que hizo hincapié en la cuestión de los horarios, que serán más restrictivos: estará permitido el uso de las terrazas desde las 9 de la mañana a las 00.30 horas. No se autorizará tampoco en las vías públicas incluidas en estas zonas la instalación de puestos de venta ambulante como churros y gofres en horario nocturno.

«Escaso grado de control»

En el Plan de Acción contra el Ruido, según recordó Pedro Pérez Piernas, presidente de la asociación No Más Ruido, se incluyen «medidas que pueden ser interesantes para conseguir su objetivo, aunque, como siempre, dependerá del grado de control de su cumplimiento que haga el Ayuntamiento, que hasta ahora ha sido muy escaso». Una medida que no recogen estos planes zonales y que No Más Ruido considera fundamental es la reducción del horario de cierre de los establecimientos. «Todos sabemos que los problemas de ruido, que ya eran muy importantes en nuestra ciudad, se incrementaron notablemente con la ampliación de los horarios de cierre en el año 2012. A pesar de que todos los grupos de la oposición aprobaron una moción para que la Junta de Gobierno redujera los horarios de cierre en las zonas más afectadas por el ruido, y de que la propia Junta de Gobierno hizo esa solicitud a la Comunidad Autónoma, no se ha incluido esta medida en el plan, así que esta será una observación que realizaremos, con toda seguridad».

En efecto, el acuerdo adoptado ayer por la Junta de Gobierno debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Región (BORM), y se abrirá un periodo de información pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva. El plazo máximo que se da el Ayuntamiento para completar la tramitación es de 6 meses, por lo que a lo largo de 2018 estas zonas especiales estarán operativas y aplicándose esas medidas correctoras.

De forma específica, el edil Navarro detalló algunas acciones como la reducción de las actuaciones al aire libre en la plaza de la Universidad, y en caso de ser autorizadas se harían siempre en horario diurno o de tarde, y no coincidente con días lectivos. En la calle Enrique Villar con Puerta Nueva, Saavedra Fajardo, a la altura de la Plaza Beato Hibernón, y calle Rambla, así como el callejón junto al aparcamiento del Rincón de Pepe se reducirán las mesas autorizadas un 25% en horario de tarde y noche. Idéntica disminución se producirá en Plaza de la Universidad, San Martín de Porres y Jacobo de las Leyes durante la noche.

En una segunda fase, el Ayuntamiento informa de que en el plazo de un año desde la aplicación de estas medidas, si no se han producido mejoras acústicas, cabe la posibilidad de adoptar otras medidas en las calles donde no se haya alcanzado como mínimo la reducción del 50% de la superación de los objetivos de calidad acústica. Si es así, se aplicarían automáticamente medidas orientadas a la reducción de las fuentes emisoras, con nuevas reducciones del 25% de mesas y sillas autorizadas en terrazas en aquellas calles con concentración de locales.

Nuevas delimitaciones

Las medidas han seguido estrictamente criterios técnicos y son homologables a Madrid y Valencia, según remarcó Navarro: «Este documento tiene un carácter científico y allá donde se han producido superaciones de los niveles de ruido tenemos que actuar. Nuestro gran objetivo es mejorar la calidad de vida en la ciudad». Navarro recuerda que las zonas de ocio son vivas, por lo que no descarta que puedan declararse nuevas zonas de especial protección en un futuro si se produce un movimiento de locales a otros puntos. «La mayor parte de las afecciones van a ser mínimas, leves, donde se supera en 5 decibelios el objetivo», señaló.

«Sin duda, todas las medidas son de carácter inmediato a partir del día siguiente de entrada en vigor de la aprobación definitiva», reconoció Navarro. Las consecuencias que tendrá el incumplimiento, según el concejal, son las previstas en la ley, tanto económicas como el cierre de establecimientos, en el peor caso.

La concesión de nuevas licencias a locales con música es lo que, en muchos casos, está provocando la superación de los niveles de calidad acústica, por lo que la decisión de no conceder nuevas autorizaciones responde exclusivamente al interés en evitar las aglomeraciones que se producen por concentración de locales.