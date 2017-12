El Consejo Jurídico propone incorporar la plantilla del Gaya a la Fundación Concentración en apoyo a los trabajadores del museo el pasado mes de junio. / Nacho García / AGM Sugiere al Ayuntamiento, que le pidió un dictamen ante las discrepancias entre servicios, que los seis trabajadores sean contratados como personal indefinido no fijo por parte del Patronato MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 27 diciembre 2017, 20:02

La plantilla del Museo Ramón Gaya lleva 11 meses sin percibir sus salarios por discrepancias jurídicas entre los distintos servicios municipales. El Consejo Jurídico de la Región, reunido este miércoles a petición de la Corporación municipal, propone al Ayuntamiento de Murcia como solución al galimatías generado que el Patronato de la Fundación subrogue a los seis trabajadores una vez que se extinguió el contrato de servicios que les daba cobertura el pasado 1 de febrero.

En un dictamen emitido indica que deberían ser contratados como trabajadores indefinidos no fijos, y sugiere al Ayuntamiento que se les abonen las retribuciones pendientes (desde el mes de febrero no han cobrado) y se regularicen las cotizaciones sociales pendientes desde el 1 de febrero de 2017.

Esto no significa que sean incorporados como empleados públicos, pues deja claro el Consejo Jurídico que la clasificación de relaciones laborales no fijas no significa el reconocimiento de fijeza en la plantilla, pero sí propone que se modifique la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento y se incluyan dichas plazas para su inclusión en la Oferta de Empleo Público, conforme a las disponibilidades y limitaciones presupuestarias.

El Consejo sostiene que las demandas ante la jurisdicción social formuladas por los afectados podrían finalizar en el reconocimiento de la existencia de una cesión ilegal de trabajadores y el ofrecimiento a los interesados de la correspondiente opción de incorporarse como fijas a la empresa cedente o como indefinidas no fijas a la Fundación, por lo que la solución que apunta el dictamen "ha de considerarse como meramente transitoria a la espera de las correspondientes sentencias".